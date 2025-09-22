الكرة الذهبية.. ترتيب بيدري وهاري كين وسيطرة لباريس سان جيرمان

كشفت مجلة فرانس فوتبول عن جزء جديد من قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2025، حيث تم الإعلان عن ترتيب اللاعبين من المركز الحادي عشر وحتى العشرين.

وقد خطف نادي باريس سان جيرمان الأضواء بوجود ثلاثة من نجومه ضمن هذه المراتب، ما يعزز حضوره القوي في سباق الجائزة.

أبرز المراكز في القائمة

المركز 11: بيدري غونزالبيس (برشلونة).

المركز 12: خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان).

المركز 13: هاري كين (بايرن ميونخ).

المركز 14: ديزيري دوي (باريس سان جيرمان).

المركز 15: فيكتور جيوكيريس (آرسنال – سبورتنج لشبونة سابقًا).

المركز 16: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

المركز 17: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).

المركز 18: سكوت مكتوميناي (نابولي).

المركز 19: جواو نيفيز (باريس سان جيرمان).

المركز 20: لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

بهذا الحضور القوي، رسّخ باريس سان جيرمان مكانته كأكثر الأندية تمثيلًا في القائمة في هذا الجزء من الترتيب، بعدما حجز لاعبوه ثلاث مواقع بارزة متتالية.

من ناحية أخرى، يبقى الاهتمام الأكبر للجماهير العربية منصبًا على مستقبل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وهداف ليفربول، الذي يطمح للفوز بالكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، بعدما كان حاضرًا سابقًا في مراكز متقدمة (الخامس في 2019 و2022، السادس في 2018، السابع في 2021، والحادي عشر في نسخة 2023).

وتستمر الأنظار متجهة نحو الموعد المرتقب لإعلان هوية الفائز بالبالون دور وسط منافسة قوية بين نجوم العالم.