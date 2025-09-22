شوبير يكشف سبب استبعاد أفشة من مباراة حرس الحدود

كشف الإعلامي شوبير عن سبب استبعاد افشه من قايمة الاهلي لمواجه حرس الحدود غدا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" محمد مجدي أفشة شعر بألم في عضلة السمانة في نهاية مران الأهلي اليوم، وسيجري أشعة خلال الساعات المقبلة لتقييم موقفه طبيًّا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حرس الحدود، في مباراة مرتقبة مساء غد الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعد المواجهة فرصة هامة للفريق الأحمر من أجل استعادة توازنه والتقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة خلال الأسابيع الماضية.

نتائج الأهلي الأخيرة في الدوري

حقق النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، فوزًا ثمينًا على نظيره سيراميكا بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بقدم اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعد مرواغة مميزة داخل منطقة الجزاء، حيث سدد الكرة داخل شباك محمد بسام حارس سيراميكا، وهذا الفوز يعزز من معنويات الفريق قبل مواجهة حرس الحدود.