الأهلي يستعرض قرار الجهة الإدارية باعتماد «الاجتماع الخاص» للجمعية العمومية

استعرض مجلس إدارة النادي الأهليفي اجتماعه الذي عقد اليوم قرار الجهة الإدارية المركزية باعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية الخاص التي عقدت يوم الجمعة الموافق 19-9-2025.

كما وجه المجلس الشكر لأعضاء الجمعية العمومية الموقرة على حضورها الغفير وتحمل مسئوليتها التاريخية تجاه النادي، وكذلك توجيه الشكر للعاملين بالأهلي على المجهود الكبير أثناء أعمال الجمعية العمومية والذي ساهم في ظهور النادي بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الأهلي وحجم أعضائه.. كما طالع المجلس نشر تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي وفق أحكام القانون رقم 171 لسنة 2025 بجريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 210د، الصادر يوم الأحد الموافق 21-9-2025.