رياضة

أسباب غياب رباعي الأهلي عن مباراة حرس الحدود في الدوري

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن غياب رباعي الأهلي في لقاء حرس الحدود غدا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: "أسباب غياب الرباعي عن مباراة الحرس مع الأهلي بسبب الاصابات أفشة، لاعب الفريق، شعر بألم في عضلة السمانة في نهاية المران، وسيجري أشعة خلال الساعات المقبلة لتقييم موقفه طبيًّا.

وتابع: “الثلاثي أحمد رمضان بيكهام، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد بن رمضان، غابوا عن قائمة مباراة الفريق أمام حرس الحدود بسبب إجهاد في العضلة الخلفية وعدم الجاهزية الطبية”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حرس الحدود، في مباراة مرتقبة مساء غد الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعد المواجهة فرصة هامة للفريق الأحمر من أجل استعادة توازنه والتقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة خلال الأسابيع الماضية.

نتائج الأهلي الأخيرة في الدوري

حقق النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، فوزًا ثمينًا على نظيره سيراميكا بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بقدم اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعد مرواغة مميزة داخل منطقة الجزاء، حيث سدد الكرة داخل شباك محمد بسام حارس سيراميكا، وهذا الفوز يعزز من معنويات الفريق قبل مواجهة حرس الحدود.

الأهلي حرس الحدود لاعبي الأهلي

المزيد

