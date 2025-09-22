الزمالك يشيد بجهاز الكرة واللاعبين ويتمسك بحل أزمة أرض النادي

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر لإدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون واللاعبين على الروح التي أظهرها الجميع منذ بداية الموسم، وتجلت هذه الروح في المواقف الصعبة التي يمر بها الزمالك لاسيما سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر مما أثر على التدفقات المالية الخاصة بمنظومة كرة القدم.

ويُقدر مجلس الإدارة نجاح جهاز الكرة في عزل الفريق عن هذه الأزمة، والتحلى بالعزيمة والإصرار من عناصر منظومة الكرة لتحقيق الهدف الذي تم وضعه منذ بداية الموسم وهو الدفاع عن شعار الزمالك بكل إخلاص مهما كانت التحديات والمعوقات.

وأشاد مجلس إدارة الزمالك، باحترافية وإخلاص اللاعبين خلال الفترة الماضية وتحملهم الظروف التي يمر بها النادي، وأكد المجلس أن العمل جاري على حلها من خلال القنوات الشرعية وإنهاء تلك الأزمة مطلع الشهر المقبل بصورة نهائية.

وطالب مجلس إدارة الزمالك الجهاز الفني واللاعبين بمواصلة العمل الجاد وبذل كل نقطة عرق من أجل القلعة البيضاء، لتحقيق طموحات جماهيره في كل مكان .