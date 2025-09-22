مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود

عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء غد ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.