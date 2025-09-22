مركز خامس.. ترتيب صادم لـ محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية

يترقب عشاق كرة القدم، انطلاق حفل الكرة الذهبية 2025، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الكرة العالمية أبرزهم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، حيث ينطلق الحفل السنوي في تمام التاسعة من مساء اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

تنقل شبكة بي إن سبورتس فعاليات حفل الجائزة الذهبية البالون دور عبر قنواتها المشفرة، بينما تتيح قناة بي إن سبورتس الإخبارية بثاً مجانياً.

وكان الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، آخر من توج بجائزة الكرة الذهبية في نسخة 2024.

ترتيب صادم لـ صلاح في جائزة الكرة الذهبية 2025

1. الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

2. الإسباني لامين يامال (برشلونة)

3. البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان)

4. البرازيلي رافينيا (برشلونة)

5. محمد صلاح (ليفربول)

6. الفرنسي ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

7. الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

8. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

9. البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

10. المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

أبرز المرشحين لـ الكرة الذهبية 2025

محمد صلاح (ليفربول)



جود بيلينجهام (ريال مدريد)



إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

كيليان مبابي (ريال مدريد)



فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)



هاري كين (بايرن ميونخ)



لاوتارو مارتينيز (إنتر)



روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

ومع الكشف الرسمي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية البالون دور، تتجه الأنظار نحو أبرز الأرقام والإحصاءات التي تميز 10 لاعبين مرشحين للفوز بالجائزة المرموقة، والتي ستُعلن نتيجتها اليوم الإثنين 22 سبتمبر.

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة على دعم نجم منتخب مصر الوطني ونادي ليفربول الانجليزى محمد صلاح، وذلك قبل ساعات من انطلاق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية البالون دور لعام 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ اتحادة الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للنجمم المصري محمد صلاح ، وعلقت قائلة: "تستحق الأفضل دائمًا، كل الدعم لقائد منتخبنا".