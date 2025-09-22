قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة
وزير الري: مصر ملتزمة ببناء مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.. والمياه جسر للتعاون والتضامن والتنمية
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
رياضة

صلاح الأقرب.. كل ما تريد معرفته عن حفل جائزة الكرة الذهبية

يسري غازي

يترقب عشاق كرة القدم، إنطلاق حفل الكرة الذهبية 2025، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الكرة العالمية أبرزهم محمد صلاح، خلال الحفل السنوي، والذي ينطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم الأثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

تنقل شبكة بي إن سبورتس فعاليات حفل الجائزة الذهبية البالون دور عبر قنواتها المشفرة، بينما تتيح قناة بي إن سبورتس الإخبارية بثاً مجانياً.

جدير بالذكر أن  الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، آخر من توج بجائزة الكرة الذهبية في نسخة 2024.


أبرز المرشحين لـ الكرة الذهبية 2025 

  • محمد صلاح (ليفربول)
     
  • جود بيلينجهام (ريال مدريد)
     
  • إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)
     
  • كيليان مبابي (ريال مدريد)
     
  • فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
     
  • هاري كين (بايرن ميونخ)
     
  • لاوتارو مارتينيز (إنتر)
     
  • روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
مع الكشف الرسمي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية البالون دور، تتجه الأنظار نحو أبرز الأرقام والإحصاءات التي تميز 10 لاعبين مرشحين للفوز بالجائزة المرموقة، والتي ستُعلن نتيجتها اليوم الإثنين 22 سبتمبر.

أرقام محمد صلاح

سجل محمد صلاح مساهمة لا تقل عن 13 هدفًا أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، خلال موسم 2024-2025 (47 هدفًا)، محطمًا الرقم القياسي السابق للموسم الكامل من 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي كان يحمله تيري هنري (2002-2003) وإيرلينج هالاند (2022-2023) بـ44 هدفًا.

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة على دعم نجم منتخب مصر الوطني  ونادي ليفربول الانجليزى محمد صلاح، وذلك قبل ساعات من انطلاق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية البالون دور لعام 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ اتحادة الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للنجمم المصري محمد صلاح ، وعلقت قائلة: "تستحق الأفضل دائمًا، كل الدعم لقائد منتخبنا".

الكرة الذهبية محمد صلاح بيلنجهام

