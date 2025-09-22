غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

غاب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن حفل الكرة الذهبية 2025 «البالون دور» عن أفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

وكشف الحساب الرسمي لـ«البالون دور» عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن ترتيب اللاعبين في الكرة الذهبية لعام 2025.

ترتيب الكرة الذهبية لعام 2025:

30 - مايكل أوليز - بايرن ميونخ.

29- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن وليفربول

28- فيرجيل فان دايك - ليفربول

27- ديكلان رايس - آرسنال.

26- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

25 - دينزل دومفريس - إنتر ميلان.

24- فابيان رويز - باريس سان جيرمان.

23- جود بيلينجهام - ريال مدريد.

22- ألكسيس ماك إليستر - ليفربول.

21- سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند.

مكان حفل جوائز البالون دور

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للأفضل عن عام 2025، على مسرح شاتليه في باريس.

وتنظم مجلة فرانس فوتبول العالمية، حفل جوائز الأفضل لعام 2025، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

يمكن متابعة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية عبر قناة beIN Sports NEWS HD. ستكون هناك تغطية إخبارية لحظية لتغطية جميع أحداث الحفل.