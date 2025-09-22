تعليق مدرب بيراميدز على مواجهة أهلي جدة فى الإنتركونتيننتال

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد وفخور للغاية بالمرحلة التي وصل إليها فريقه والوصول إلى اللعب على لقب كأس القارات الثلاث ببطولة الإنتركونتيننتال، وهي مرحلة مهمة في تاريخ نادي بيراميدز الذي أصبح في العالمية حاليا في فترة زمنية وجيزة للغاية.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي السعودي في جدة أنه بالطبع لم يكن أحد يتوقع يوما لنادي بيراميدز أن يحقق دوري الأبطال في هذه المدة واللعب في كأس العالم والإنتركونتننتال، ولكن الحلم أصبح واقعا والآن نحن نلعب في هذا المستوى ولدينا فرصة للوصول إلى نقطة أبعد.

أشار إلى أنه طالب لاعبيه بضرورة إظهار قوتهم في مواجهة خصم قوي أمام جماهيره ولابد من إظهار الشغف والقتال من أجل الفوز والوصول إلى مرحلة اللعب في قطر وإضافة إنجاز جديد وبطولة هامة في تاريخ نادي بيراميدز وكرة القدم المصرية.

أشاد يورتشيتش بفريق نادي الأهلي مؤكدا أنه سبق له اللعب أمامه من قبل عندما كان مدربا للنصر السعودي وحاليا هو فريق قوي للغاية ويمتلك لاعبيه رائعين ومدرب رائع وجماهير ضخمة، وهو بالفعل شاهد آخر مباراتين في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وبالفعل أظهروا قوة كبيرة ورد فعل قوي ولكن في النهاية هو واثق بشدة في لاعبي بيراميدز وقدرتهم على الفوز.

وحول فارق الإمكانيات المالية بين بيراميدز والأهلي السعودي مؤكدا أن المال مهم بالفعل في كرة القدم ولكنه ليس أهم شيء، وفي النهاية الملعب هو الفيصل في حسم المباريات.



المدرب أوضح أن بيراميدز بالفعل يعاني بعض الغيابات في صفوف الفريق ولكن في النهاية المجموعة جاهزة وهو يثق فيها بشدة، مهنئا في النهاية الشعب السعودي بيوم المملكة السعودية الذي يتوافق مع نفس يوم اللقاء.