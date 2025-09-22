الكويت يفسخ تعاقده مع سام مرسي بالتراضي

كشفت قناة الكأس القطرية عن إنهاء نادي الكويت الكويتي تعاقده مع لاعب الوسط المصري سام مرسي بالتراضي، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي إبسويتش تاون الإنجليزي.

ووفقًا لما أوردته القناة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، فإن إدارة الكويت قررت فسخ التعاقد تمهيدًا للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد يعزز خط وسط الفريق في الفترة المقبلة.

حتى الآن لم يصدر النادي الكويتي بيانًا رسميًا لتأكيد الخطوة، وسط ترقب الجماهير لما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن بديل مرسي.

اللاعب المصري كان قد شارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام العربي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الكويتي، حيث تلقى بطاقة حمراء، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبهذا القرار، تُطوى صفحة قصيرة في مسيرة سام مرسي مع الكويت، في انتظار تحديد وجهته القادمة خلال الفترة المقبلة.