زد 2011 يهزم وادي دجلة بخماسية ويواصل التألق في دوري الجمهورية

حقق فريق زد مواليد 2011 فوزًا كبيرًا على وادي دجلة بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب زد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

سجل خماسية زد كل من عمر حسن "ريكو"، بلال أحمد، مارك ميشيل، محمد أنور، ويوسف عزت "يوبي".

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد، المدير الفني حسين السقا، والمدرب العام نادر علي، ومدرب الحراس يوسف طاهر، وإداري الفريق سليم حمدي زكي، ومحلل الأداء إيهاب الدجوي، وأخصائي التأهيل دكتور أحمد حسن المنصوري، ومدرب الأحمال عمر جابر، ومسؤول المهمات أحمد مصلحي.

وبهذه النتيجة يواصل فريق زد مواليد 2011 عروضه القوية في بطولة دوري الجمهورية، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم.