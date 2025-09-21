المواجهة الأولى .. تامر مصطفي يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة زد

أعلن تامر مصطفي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي زد في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويغيب عن لقاء زد كل من ثلاثي الاتحاد السكندري كل من نور علاء وأحمد محمود وكريم الديب.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:-

اتفق مسئولو نادي الاتحاد السكندري مع تامر مصطفى، المدير الفني السابق للإسماعيلي، على تولي القيادة الفنية لزعيم الثغر خلفًا لـ أحمد سامي الذي رحل عن منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية.

جاء الاتفاق بعد جلسة جمعت بين تامر مصطفى ومحمد سلامة، القائم بأعمال رئيس النادي، حيث تم التوصل إلى صيغة نهائية لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.