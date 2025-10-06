قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
أخبار البلد

تقدير دولي لمكانة مصر.. اتحاد العمال عن فوز العناني برئاسة اليونسكو

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
الديب أبوعلي

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأسمى آيات التهنئة والتقدير إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه الباهر في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وحصوله على تأييد ساحق وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة في إنجاز تاريخي يبعث على الفخر والاعتزاز.

وقال الاتحاد، إن هذا الفوز يعكس بجلاء ما تحظى به مصر من تقدير دولي، وما تتمتع به من رصيد حضاري وثقافي عميق الجذور، ويؤكد كفاءة أبنائها وقدرتهم على تمثيل وطنهم خير تمثيل في أرفع المحافل الدولية.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأنه يؤمن أن مسيرة الدكتور خالد العناني ستُشكل إضافة نوعية لمسيرة منظمة اليونسكو في حماية التراث الإنساني وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، بما يجسد رسالة مصر التاريخية في نشر السلام والمعرفة والتنوير.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليونسكو منظمة اليونسكو الدكتور خالد العناني خالد العناني

