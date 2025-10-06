تقدير دولي لمكانة مصر.. اتحاد العمال عن فوز العناني برئاسة اليونسكو

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأسمى آيات التهنئة والتقدير إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه الباهر في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وحصوله على تأييد ساحق وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة في إنجاز تاريخي يبعث على الفخر والاعتزاز.

وقال الاتحاد، إن هذا الفوز يعكس بجلاء ما تحظى به مصر من تقدير دولي، وما تتمتع به من رصيد حضاري وثقافي عميق الجذور، ويؤكد كفاءة أبنائها وقدرتهم على تمثيل وطنهم خير تمثيل في أرفع المحافل الدولية.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأنه يؤمن أن مسيرة الدكتور خالد العناني ستُشكل إضافة نوعية لمسيرة منظمة اليونسكو في حماية التراث الإنساني وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، بما يجسد رسالة مصر التاريخية في نشر السلام والمعرفة والتنوير.