الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
أصل الحكاية

كيف يؤثر نمط الحياة الصحي بشكل إيجابي على مرضى سرطان البروستاتا

عبد الفتاح تركي

سرطان البروستاتا .. أورد موقع “أبونيت.دي” أن نمط الحياة الصحي، الذي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة، يتمتع بتأثير إيجابي للرجال المصابين بسرطان البروستاتا؛ حيث إنه يعمل على إطالة متوسط العمر المتوقع، وذلك وفقا لما توصلت إليه نتائج دراسة علمية حديثة.

سرطان البروستاتا

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه في هذه الدراسة قام باحثون بتحلل بيانات أكثر من 4000 شخص مصاب بسرطان البروستاتا غير النقيلي، وتم تشخيص جميع المشاركين في الدراسة بين عامي 1992 و2003.

سرطان البروستاتا

وحصل فريق البحث على بيانات منهم حتى نهاية عام 2020، بما في ذلك معلومات حول مدى التزامهم بتوصيات الجمعية الأمريكية للسرطان (ASC) بشأن اتباع نمط حياة صحي. وخلال هذه الفترة، تُوفي أكثر من 73٪ (3101) من الرجال.

وأظهرت النتائج أن المرضى، الذين اتبعوا التوصيات، انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 23٪ خلال فترة المراقبة. وعند النظر في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، انخفضت معدلات الوفيات بنسبة 25%، وفق دي بي إيه.

وحقق الرجال، الذين التزموا بالتوصيات الرسمية للنشاط البدني، أعلى معدلات بقاء على قيد الحياة، ويعني ذلك ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين الشاقة أسبوعيا أو مزيجا من الاثنين.

سرطان البروستاتا

كما أن انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI) إلى أقل من 30 كجم/م²، وذلك من خلال التخلص من السِمنة، كان له تأثير إيجابي على متوسط العمر المتوقع.

وأشارت الجمعية الأمريكية للسرطان إلى أن حتى الرجال، الذين لم يتبعوا الإرشادات قبل تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا، ثم بدأوا باتباعها، كان معدل وفياتهم أقل، مؤكدة أنه لم يفت الأوان أبدا للاستفادة من نمط حياة أكثر صحة.

جدير بالذكر أن سرطان البروستاتا يندرج ضمن أكثر أنواع السرطانات شيوعا لدى الرجال، وتتمثل عوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة به في التقدم في السن والاستعداد الوراثي.

سرطان البروستاتا

أعراض سرطان البروستاتا

وتتمثل أبرز الأعراض الدالة على الإصابة بسرطان البروستاتا في: 

  • ضعف تدفق البول
  • الشعور بألم أثناء التبول
  • وجود دم في البول
  • الشعور بألم أثناء القذف أو وجود دم به
سرطان البروستاتا نمط الحياة الصحي أعراض سرطان البروستاتا

