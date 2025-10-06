كيف يؤثر نمط الحياة الصحي بشكل إيجابي على مرضى سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا .. أورد موقع “أبونيت.دي” أن نمط الحياة الصحي، الذي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة، يتمتع بتأثير إيجابي للرجال المصابين بسرطان البروستاتا؛ حيث إنه يعمل على إطالة متوسط العمر المتوقع، وذلك وفقا لما توصلت إليه نتائج دراسة علمية حديثة.

سرطان البروستاتا

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه في هذه الدراسة قام باحثون بتحلل بيانات أكثر من 4000 شخص مصاب بسرطان البروستاتا غير النقيلي، وتم تشخيص جميع المشاركين في الدراسة بين عامي 1992 و2003.

واقرأ أيضًا:

وحصل فريق البحث على بيانات منهم حتى نهاية عام 2020، بما في ذلك معلومات حول مدى التزامهم بتوصيات الجمعية الأمريكية للسرطان (ASC) بشأن اتباع نمط حياة صحي. وخلال هذه الفترة، تُوفي أكثر من 73٪ (3101) من الرجال.

وأظهرت النتائج أن المرضى، الذين اتبعوا التوصيات، انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 23٪ خلال فترة المراقبة. وعند النظر في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، انخفضت معدلات الوفيات بنسبة 25%، وفق دي بي إيه.

وحقق الرجال، الذين التزموا بالتوصيات الرسمية للنشاط البدني، أعلى معدلات بقاء على قيد الحياة، ويعني ذلك ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين الشاقة أسبوعيا أو مزيجا من الاثنين.

كما أن انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI) إلى أقل من 30 كجم/م²، وذلك من خلال التخلص من السِمنة، كان له تأثير إيجابي على متوسط العمر المتوقع.

وأشارت الجمعية الأمريكية للسرطان إلى أن حتى الرجال، الذين لم يتبعوا الإرشادات قبل تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا، ثم بدأوا باتباعها، كان معدل وفياتهم أقل، مؤكدة أنه لم يفت الأوان أبدا للاستفادة من نمط حياة أكثر صحة.

جدير بالذكر أن سرطان البروستاتا يندرج ضمن أكثر أنواع السرطانات شيوعا لدى الرجال، وتتمثل عوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة به في التقدم في السن والاستعداد الوراثي.

أعراض سرطان البروستاتا

وتتمثل أبرز الأعراض الدالة على الإصابة بسرطان البروستاتا في: