بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
اسماء محمد

 يعد البابونج من الأعشاب المعروفة بقدرتها في علاج القلق والتوتر ولكن هل تعلم أن له فوائد صحية أكبر بكثير.

ووفقا لما جاء في موقع draxe  يساعد البابونج في علاج السرطان خاصة في البروستاتا والمبيض ويخلصك من المشكلات الجلدية .

مشروب البابونج .. كنز من الفوائد العلاجية

يساعد في مكافحة السرطان


مؤخرًا، تعمقت دراسات عديدة في فعالية البابونج المضادة للسرطان وتشير الأدلة إلى آثار إيجابية للبابونج في وقف نمو الأورام السرطانية، واستخدامه كعلاج  طبيعي للسرطان . ويُعتقد أن تثبيط الخلايا السرطانية يعود إلى مضادات الأكسدة الموجودة في البابونج، والتي تُسمى الأبيجينين، وهي مكونات نشطة بيولوجيًا تساعد في مكافحة سرطانات الجلد والبروستات والثدي والمبيض.

أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة اتحاد الجمعيات الأمريكية لعلم الأحياء التجريبي ، أن مستخلصات البابونج تسبب تأثيرات مثبطة للنمو بشكل طفيف على الخلايا الصحية الطبيعية، لكنها أظهرت انخفاضات كبيرة في خلايا السرطان البشرية، وخاصة الخلايا المقاومة للأندروجين والتي غالبًا ما تؤدي إلى سرطان البروستاتا.

فوائد شاي البابونج في علاج نزلات البرد

يخفف الاحتقان


لأن فوائد البابونج تشمل مكافحة العدوى وتقليل احتقان المخاط، يُضاف إلى العديد من بخاخات الأنف كما يُعدّ شاي البابونج خيارًا جيدًا عند المرض والتخلص من نزلات البرد أو الإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية.

تشير الدراسات إلى أن استنشاق بخار مستخلص البابونج مفيد في علاج أعراض نزلات البرد الشائعة حتى أن البعض يغرغرون بشاي البابونج أو مستخلصه لمحاربة التهاب الأغشية المخاطية والتهاب الفم والحلق.

يعزز صحة الجلد


جربي استخدام زيت البابونج الممزوج مع المستحضر و يعزز البابونج نعومة البشرة وصحتها ويخفف التهيج بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا .

ماسك البابونج .. 3 وصفات مختلفة تعيد نضارتك وجمالك

تتغلغل فلافونويدات البابونج وزيوته العطرية تحت سطح الجلد وصولاً إلى طبقاته العميقة، مما يحافظ على نضارته وشبابه وقوته المناعية وكعلاج تقليدي، استُخدم البابونج لقرون لعلاج الجروح والقروح والأكزيما والنقرس وتهيج الجلد والكدمات والحروق وقرح الفم.

اليوم، نعلم أن فوائد البابونج واستخداماته تتجاوز ذلك بكثير، فهو مفيد أيضًا للتخلص من علامات الشيخوخة كالبقع الداكنة والخطوط الدقيقة، وتقليل قشرة الرأس بشكل طبيعي، وعلاج جدري الماء بسرعة، وإخفاء الندوب بالإضافة إلى ذلك، يُعد علاجًا طبيعيًا رائعًا لطفح الحفاضات، ويمكن استخدامه حتى حول العينين لمكافحة الالتهابات وحب الشباب.

البابونج فوائد البابونج سرطان البروستاتا سرطان المبيض سرطان الجلد

