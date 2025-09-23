سرطان البروستاتا يهدد الرجال.. أبرز طرق الوقاية منه

يشكّل سرطان البروستاتا واحدًا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال حول العالم، ومع ارتفاع نسب الإصابة به، يبحث الكثيرون عن طرق عملية تساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا وتقليل خطر التعرض له.

طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا

ويمكن لاتباع نمط حياة صحي يجمع بين النظام الغذائي المتوازن، النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يكون له دور كبير في خفض احتمالات الإصابة.

وكما ذكر موقع Mayo Clinic الطبي، فهناك بعض الطرق التي يمكن لها تقليل خطر سرطان البروستاتا:

ـ اتباع نظام غذائي صحي:

تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة ومنتجات الألبان عالية الدسم.

التركيز على الخضروات والفواكه، وخاصة الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط.

تناول الدهون الصحية مثل أحماض أوميغا-3 المتوفرة في الأسماك والمكسرات.

ـ الحفاظ على وزن صحي:

البدانة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالأنواع العدوانية من سرطان البروستاتا.

إنقاص الوزن الزائد يساعد في تقليل هذا الخطر بشكل ملحوظ.

ـ ممارسة النشاط البدني:

ممارسة الرياضة المعتدلة أو القوية مثل المشي السريع أو السباحة معظم أيام الأسبوع.

النشاط البدني يساهم في تحسين المناعة وتقليل الالتهابات داخل الجسم.

ـ الحد من استهلاك الكالسيوم الصناعي والمكملات:

الإفراط في الكالسيوم من المكملات قد يرتبط بزيادة خطر الأنواع العدوانية من المرض.

يُفضل الحصول على الكالسيوم من الغذاء الطبيعي مثل الألبان بجرعات معتدلة.

ـ تجنب التدخين والكحول:

التدخين يزيد من احتمالية عودة المرض وانتشاره.

تقليل أو الامتناع عن الكحول يقلل من التأثيرات السلبية على الخلايا.

ـ الفحص المبكر مع الطبيب:

في حالة وجود عوامل خطر مثل تاريخ عائلي أو التقدم في العمر، ينصح بمناقشة الفحص الدوري مثل اختبار PSA أو الفحص الشرجي.

الكشف المبكر قد يحسن فرص العلاج والشفاء.

ويعتمد فرصة الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا على الجمع بين التغذية الصحية، الرياضة، الفحص المبكر، وتجنب العادات الضارة.

وهذه العادات لا تعزز فقط من صحة البروستاتا بل تدعم الصحة العامة وجودة الحياة بشكل أفضل.