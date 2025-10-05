قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها?
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

صدمة جديدة للزمالك.. الشرط الجزائي يعرقل إقالة فيريرا

الزمالك
الزمالك
أمينة الدسوقي

تواجه إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أزمة جديدة تتعلق بمصير المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز، ووجود شرط جزائي ضخم في عقد المدرب يهدد بعرقلة رحيله.

نتائج مخيبة تعجل بالرحيل

واصل الزمالك نزيف النقاط بعدما تعادل مع غزل المحلة (1-1) في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ليبقى بعيداً عن صدارة الدوري متجمداً عند النقطة 18، و متساويا مع المصري البورسعيدي المتصدر بفارق الأهداف.

وكان الفريق قد تعادل في الجولة السابقة أمام الجونة (1-1) وخسر قبلها من الأهلي (2-1)، ما أثار غضب الجماهير وزاد من الضغوط على الجهاز الفني.

الشرط الجزائي يربك الإدارة

وبحسب تقارير صحفية، فإن عقد فيريرا يتضمن شرطا جزائيا معقدا لا يعلم تفاصيله سوى جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، حيث ينص على أحقية المدرب في الحصول على كامل قيمة عقده حال فسخ التعاقد، والتي تصل إلى 400 ألف دولار.

المعضلة الأكبر أن النادي يعاني بالفعل من أزمة مالية، إذ لم يتمكن حتى من سداد رواتب المدرب الشهرية المقدرة بـ55 ألف دولار، ما يجعل مسألة دفع الشرط الجزائي شبه مستحيلة.

سيناريوهات معقدة أمام الزمالك

التجربة السابقة لفيريرا في الدوري السعودي تزيد من مخاوف إدارة الزمالك، إذ تمسك المدرب سابقا بكامل مستحقاته حتى آخر يوم في عقده، ما يعقد أي محاولة للتفاوض معه على الرحيل.

حيث أن اى قرار أحادي بفسخ العقد قد يعرض الزمالك لخسائر إضافية إذا لجأ المدرب إلى المحكمة الرياضية، حيث سيكون قادراً على إثبات أحقيته في كامل العقد إضافة إلى مستحقاته المتأخرة.

محاولات للبحث عن بديل

تشير بعض الأنباء إلى وجود محاولات للضغط على جون إدوارد للتوصل إلى حل وسط مع المدرب البلجيكي، سواء بالاتفاق على تسوية مالية أو صيغة ودية للرحيل.

كما بدأ يتردد اسم مؤمن سليمان كأحد المرشحين لتولي المهمة الفنية، إلا أن التقارير أكدت رفضه العودة في الوقت الحالي بسبب ارتباطه بعروض من الدوري القطري.

الزمالك نادي الزمالك يانيك فيريرا الدوري المصري الممتاز عقد فيريرا

