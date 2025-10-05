وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

كشف شريف منير حسن مدير العلاقات العامة السابق في نادي الزمالك عن وفاة سمير محمد علي حارس القلعة البيضاء الأسبق.

وقال شريف منير حسن عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

توفى الى رحمة الله الرمز الكبير كابتن سمير محمد على ...الله يرحمك و يغفر لك يا حبيبى.

وتوفي سمير محمد علي حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويُعد الراحل سمير محمد علي من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية خلال فترة السبعينيات، حيث تألق بقميص الزمالك وقدم مستويات مميزة وضعته ضمن نخبة حراس جيله.