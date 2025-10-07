العناني بعد الفوز باليونسكو: أشكر بلدي على الدعم.. والحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى

أكد المتحدث باسم الصليب الأحمر بغزة، أنهم يسعون إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى.



بعد الفوز بمنصب مدير اليونسكو.. خالد العناني: أشكر بلدي مصر على الدعم

وجه الدكتور خالد العناني، بعد فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو، الشكر لمصر، قائلا:" أشكر بلدي مصر التي قدمت الدعم لي".



وزير الخارجية: فوز العناني بمدير اليونسكو يؤكد موقع مصر الريادي في قلب الثقافة العالمية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الفوز التاريخي للدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو كأول مصري وعربي يعكس الثقة الكبيرة في مصر والعالم العربي والإفريقي.

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الوصول بمعدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، ثم إلى النسبة المستهدفة النهائية عند 7%.

جهود مصرية قطرية مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لوضع آلية للإفراج عن المحتجزين والأسرى

قالت الإعلامية أمل الحناوي موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى شرم الشيخ، إنّ مصادر للقاهرة الإخبارية ذكرت الوفود المشاركة في المفاوضات غير المباشرة وصلت إلى شرم الشيخ، للبحث في إيجاد حل لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووضع آلية للإفراج عن جميع المحتجزين مقابل الأسرى، والتي لاقت ترحيبا واسعا من كل الدول وترحيبا عبر الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية على وجه الخصوص أيضا.

لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني: روسيا تسعى إلى تفكيك خط الدفاع الأوروبي

قال ماركو ميكلسون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني، إنّ الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا مستمرة منذ 4 سنوات، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي لموسكو هو تدمير الدولة الأوكرانية وسيادتها وسلامة أراضيها.



أحمد موسى: العناني أول عربي يفوز بمنصب مدير عام اليونسكو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الدكتور خالد العناني على فوزه بإدارة اليونسكو، موضحًا أنها المرة الأولى التي يفوز فيها عربي بهذا المنصب، وموجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدكتور خالد العناني.



زاهي حواس يهنئ العناني برئاسة اليونسكو: يمتلك صفات استثنائية

أكد الدكتور زاهي حواس أن الدكتور خالد العناني تتوافر فيه جميع الصفات من ثقافة ونشاط وكفاءة.

مشيرة خطاب: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو اكتساح يعبر عن قوة مصر الثقافية.. فيديو

هنأت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، الدكتور خالد العناني، بعد فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.