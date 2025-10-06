قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

زاهي حواس يهنئ العناني برئاسة اليونسكو: يمتلك صفات استثنائية

عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور زاهي حواس أن الدكتور خالد العناني تتوافر فيه جميع الصفات من ثقافة ونشاط وكفاءة.

وأشار إلى أن الدولة وفرت له الإمكانات التي مكنته من السفر إلى 65 دولة، مؤكدا أن اختيار مدير حملته الانتخابية كان على أعلى مستوى من الاحترافية.

ووجه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الشكر لشركة مصر للطيران لدعمها الحملة، موضحًا أن الدكتور خالد العناني بالنسبة له بمثابة أخ صغير، وكان واثقًا من أن المرشح المنافس لن يحصل على أصوات تُذكر.

وأشار إلى أن مصر لم تُدر أي ملف انتخابي بهذا المستوى من قبل، مؤكدًا أن الحملة هذه المرة أُديرت باحترافية عالية من أجل فوز الدكتور خالد العناني.

وأوضح أن خالد العناني يمتاز بصفات دبلوماسية مميزة، مؤكدًا أنه خلال الـ 4  سنوات المقبلة سيحقق نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذا هو أول فوز عربي بهذا المنصب منذ 80 عامًا، معربًا عن سعادته بانسحاب أمريكا وتراجع دور إسرائيل الدولي بسبب ما يحدث في غزة.

إسرائيل الدكتور خالد العناني على مسئوليتي الدكتور زاهي حواس زاهي حواس

