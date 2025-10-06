محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

هنأ الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو ، وحصوله على ٥٥ صوتًا من أصل ٥٧ صوتًا ، كأول مدير عام مصري وعربي للمنظمة الدولية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.



وأكد محافظ القاهرة ، في بيان مساء اليوم ، أن هذا الفوز ، الذي تزامن اليوم الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، يعد انجاز تاريخيًا يؤكد مكانة مصر في المحافل الدولية.



كما أكد المحافظ أن فوز العناني بهذا المنصب الرفيع يجسد دعم القيادة السياسية للدبلوماسية المصرية ، وجهود الدولة في تعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المنظمات الدولية والإقليمية.