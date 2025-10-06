قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
هاني حسين

عبّر الفنان الدكتور يحيى الفخراني عن سعادته البالغة بعد فوز الدكتور خالد العناني باكتساح في التصويت بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والذي أسفر عن فوزه بمنصب المدير العام الجديد للمنظمة.

 وقال يحيى الفخراني في مداخلة هاتفية في برنامج “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار ”، :"مبروك لمصر، ومبروك للدكتور خالد العناني، الذي عرفته على المستوى الشخصي، وبحكم معرفتي به، لو لم يكن قد فاز بهذا المنصب، لكانت الخسارة للمنظمة وليس له هو".


وأضاف،:"أنا مشفق عليه شخصيًا، لأن مثل هذه المناصب تمثل عبئًا كبيرًا عليه وعلى أسرته. والمبروك الأكبر لمصر، لأن الدكتور العناني، ومنذ أن عرفته، أثق به وبقدراته، وأؤمن بأنه مكسب لأي منصب يُكلف به".


وتابع:"وجود مصري في هذا المنصب، وثاني إفريقي يتولى هذا الدور، هو مكسب للمنظمة، لأنه رجل على المستوى الانساني عالٍ جدًا، ومهنيًا أيضًا. فمنذ توليه وزارة الآثار والسياحة، كان نشاطه كبيرًا وملحوظًا".

