بعد الفوز بمنصب مدير اليونسكو.. خالد العناني: أشكر بلدي مصر على الدعم

وجه الدكتور خالد العناني، بعد فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو، الشكر لمصر، قائلا:" أشكر بلدي مصر التي قدمت الدعم لي".

وقال خالد العناني في كلمته والتي أذاعتها قناة “ إكسترا نيوز”، :" أشكر الدول العربية والجامعة العربية التي قدمت الدعم لي، وأشكر القارة الأفريقية وكافة الدول التي منحتني ثقتها".

وأضاف خالد العناني :" سوف أتعاون مع كل الدول بدون أجندات جغرافية وسأعمل لصالح اليونسكو دون تمييز ".

وتابع خالد العناني :" قررت أن تتسع حملتي للجميع وقمت بزيارة 65 دولة والجميع استقبلني بحفاوة".

وأكمل خالد العناني :" اليوم العالم يحتاج إلى اليونسكو أكثر من أي وقت مضى وأعد أنني ساعمل مع كافة الدول لوضع خارطة طريق لتحديث اليونسكو ".