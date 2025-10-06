باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

أكد سفير مصر في باريس، فوز المرشح المصري د. خالد العناني باكتساح بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.



وفي وقت سابق، ألقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج كلمة مصر في الدورة ٢٢٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في باريس، يوم الاثنين ٦ أكتوبر.

أشار الوزير عبد العاطي في كلمته الى أن هذه الدورة تمثل علامة فارقة في مسيرة اليونسكو، نتيجة للتحديات الدولية غير المسبوقة التي يواجها العالم وتزامنها مع انتخاب مدير عام جديد للمنظمة، في اختبار لقدرة المنظمة على إنفاذ رسالتها الإنسانية العظيمة.

وقد استعرض الوزير عبد العاطي المؤهلات والخبرات الرفيعة التي يتمتع بها د. خالد العناني، المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، فضلاً عن الرؤية الانتخابية المتكاملة التي طرحها، مما يؤهله لقيادة المنظمة بجدارة نحو إنفاذ ولايتها السامية بحكمة واقتدار.

