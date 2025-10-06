قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمات خلدها التاريخ.. كيف أيقظ الشيخ الشعراوي الروح القتالية للجنود خلال حرب أكتوبر؟
مخالفات بالجملة.. الصحة: استبعاد مدير مستشفى أم المصريين ونائبه
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
خالد العناني المرشح الأوفر حظاً لمنصب المدير العام لليونسكو بدعم عربي وإفريقي ودولي

محمد البدوي

قالت دينا زهرة، موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى باريس، إنّ الدكتور خالد العناني يُعدّ المرشح الأوفر حظاً في السباق على منصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، موضحةً أنه يحظى بدعم رسمي من جامعة الدول العربية بعد اعتماد ترشيحه، إضافة إلى اعتماد الاتحاد الإفريقي له كمرشح رسمي للقارة، فضلاً عن دعم عدد من الدول الأوروبية المهمة مثل فرنسا وإسبانيا، إلى جانب دول من آسيا وأمريكا اللاتينية.

المجلس التنفيذي للمنظمة

وأضاف في تصريحات مع الإعلاميين رعد عبد المجيد وأمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجلس التنفيذي للمنظمة، الذي يضم 58 عضواً، يعقد اليوم جلسة اقتراع سري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت باريس، لاختيار المدير العام الجديد لليونسكو. 

المرشح الفائز

وأوضحت أنه يتعين على المرشح الفائز الحصول على 30 صوتاً على الأقل للفوز من الجولة الأولى، وفي حال عدم تحقق ذلك تُعاد عملية التصويت في اليومين التاليين، غير أنّ المؤشرات الأولية ترجّح حسم التصويت اليوم لصالح الدكتور العناني دون الحاجة لجولة ثانية.

وأشارت موفدة القاهرة الإخبارية إلى أنّ المنافسة تنحصر حالياً بين الدكتور خالد العناني والمرشح الكونغولي فيرمين إدوارد ماتوكو، لافتةً إلى أنّ الجولة الحالية من التصويت تُعدّ مرحلة حاسمة ومؤثرة في تحديد هوية المدير العام القادم للمنظمة الأممية التي تُعنى بالتربية والثقافة والعلوم.

