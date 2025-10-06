خالد العناني المرشح الأوفر حظاً لمنصب المدير العام لليونسكو بدعم عربي وإفريقي ودولي

قالت دينا زهرة، موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى باريس، إنّ الدكتور خالد العناني يُعدّ المرشح الأوفر حظاً في السباق على منصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، موضحةً أنه يحظى بدعم رسمي من جامعة الدول العربية بعد اعتماد ترشيحه، إضافة إلى اعتماد الاتحاد الإفريقي له كمرشح رسمي للقارة، فضلاً عن دعم عدد من الدول الأوروبية المهمة مثل فرنسا وإسبانيا، إلى جانب دول من آسيا وأمريكا اللاتينية.

المجلس التنفيذي للمنظمة

وأضاف في تصريحات مع الإعلاميين رعد عبد المجيد وأمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجلس التنفيذي للمنظمة، الذي يضم 58 عضواً، يعقد اليوم جلسة اقتراع سري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت باريس، لاختيار المدير العام الجديد لليونسكو.

المرشح الفائز

وأوضحت أنه يتعين على المرشح الفائز الحصول على 30 صوتاً على الأقل للفوز من الجولة الأولى، وفي حال عدم تحقق ذلك تُعاد عملية التصويت في اليومين التاليين، غير أنّ المؤشرات الأولية ترجّح حسم التصويت اليوم لصالح الدكتور العناني دون الحاجة لجولة ثانية.

وأشارت موفدة القاهرة الإخبارية إلى أنّ المنافسة تنحصر حالياً بين الدكتور خالد العناني والمرشح الكونغولي فيرمين إدوارد ماتوكو، لافتةً إلى أنّ الجولة الحالية من التصويت تُعدّ مرحلة حاسمة ومؤثرة في تحديد هوية المدير العام القادم للمنظمة الأممية التي تُعنى بالتربية والثقافة والعلوم.