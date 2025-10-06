جامعة قناة السويس تحتفل باستقبال طلاب كلية السياحة والفنادق

احتفلت جامعة قناة السويس باستقبال طلاب كلية السياحة والفنادق للعام الجامعي 2025/ 2026 في أجواء وطنية تزامنًا مع احتفالات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و نظمت كلية السياحة والفنادق حفل استقبال طلابها الجدد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك بإشراف الدكتورة نيفين جلال عيد، عميد الكلية، وبإشراف تنفيذي الدكتور حاتم رضوان إبراهيم رضوان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنظيم الدكتور محمود أحمد سلامة، مدير وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب القدامى، وسط أجواء احتفالية تسودها الحماسة والانتماء.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول أبرز إنجازات الكلية الأكاديمية والمهنية، واستعرض جهودها في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل الفندقي والسياحي محليًا ودوليًا.

وتعليقا على عقد المؤتمر أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن تنظيم هذا الحفل يتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة في الإصرار والعزيمة والعمل الجاد من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر.

وأشار الدكتور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه كلية السياحة والفنادق الفنادق في إعداد خريجين يمتلكون مهارات علمية وتطبيقية تواكب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دعم الكلية بكافة الوسائل الممكنة، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو من خلال دعم التدريب العملي والتعاون مع المؤسسات السياحية والفندقية الرائدة.

وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة نيفين جلال عيد عميد الكلية بالطلاب الجدد، مؤكدة أن كلية السياحة والفنادق تستقبل كل عام نخبة من الشباب الواعد الذي يحمل طموحًا كبيرًا لخدمة الوطن من خلال قطاعي السياحة والفندقة، مشيرة إلى أن الكلية تسعى دائمًا إلى تطوير برامجها الأكاديمية بما يتواكب مع معايير الجودة العالمية، بهدف تخريج كوادر مهنية قادرة على الإبداع والتميز في مجالات السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات.



شهد اللقاء الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سمر مصلح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالكلية.

كما ألقى الدكتور محمد ياسين، مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، كلمة أشاد فيها بجهود الكلية ووحدة الدعم الأكاديمي في تقديم خدمات تعليمية وإرشادية متميزة للطلاب، موضحًا أن المركز الجامعي يعمل على توحيد جهود الوحدات الأكاديمية في الكليات بهدف توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة.

من جانبه، أعرب الدكتور حاتم رضوان إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بانضمام دفعة جديدة من الطلاب إلى أسرة الكلية، مؤكدًا أن الكلية توفر بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تشمل كافة أشكال الدعم الأكاديمي والمهني، ودعا الطلاب إلى الالتزام والانضباط والتفاعل الإيجابي مع الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء الشخصية الجامعية.

كما تحدّث الدكتور محمود أحمد سلامة، مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، مرحبًا بالطلاب الجدد، موضحًا أن الوحدة تسعى لتقديم نموذج متميز في دعم الطلاب أكاديميًا ونفسيًا ومهاريًا، بالتعاون مع المراكز الجامعية المختلفة مثل مركز التطوير المهني ومركز مهارات الطلاب ووحدات تكنولوجيا المعلومات ومكاتب التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة الطالب الجامعية وإعداده لسوق العمل بكفاءة واحترافية.

وفي كلمته، استعرض الدكتور محمد عبد الجواد، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، دور المركز في تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة تساعدهم على اكتساب المهارات الشخصية والمهنية اللازمة للنجاح، مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدماته مجانًا بالتعاون مع مؤسسات وشركات كبرى لتعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال بين طلاب الجامعة.

كما تحدّث الدكتور باسم المغربي، مدير مركز مهارات الطلاب ووكيل مركز إعداد القادة، مؤكدًا على أهمية تنمية المهارات القيادية والإبداعية لطلاب الجامعة، موضحًا أن المركز يقدم برامج متطورة في التفكير الابتكاري وريادة الأعمال وإدارة الوقت والعمل الجماعي، بما يُمكّن الطلاب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تخدم المجتمع وتواكب أهداف التنمية المستدامة.

وشارك الطالب عبدالله حسن عبدالله، نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، بكلمة حثّ فيها زملاءه الجدد على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أنها تُسهم في تنمية روح الانتماء وبناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي.

واختُتم الحفل بتكريم أوائل الدفعات والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، في لفتة تعكس حرص إدارة الكلية على تشجيع التميز الأكاديمي والأنشطة الطلابية معًا، وسط أجواء مفعمة بالفخر والانتماء.