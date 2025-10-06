قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تحتفل باستقبال طلاب كلية السياحة والفنادق

الاحتفالية
الاحتفالية
الإسماعيلية انجي هيبة

احتفلت جامعة قناة السويس باستقبال طلاب كلية السياحة والفنادق للعام الجامعي 2025/ 2026 في أجواء وطنية تزامنًا مع احتفالات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام  الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و نظمت كلية السياحة والفنادق حفل استقبال طلابها الجدد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك بإشراف الدكتورة نيفين جلال عيد، عميد الكلية، وبإشراف تنفيذي الدكتور حاتم رضوان إبراهيم رضوان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنظيم الدكتور محمود أحمد سلامة، مدير وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب القدامى، وسط أجواء احتفالية تسودها الحماسة والانتماء.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول أبرز إنجازات الكلية الأكاديمية والمهنية، واستعرض جهودها في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل الفندقي والسياحي محليًا ودوليًا.

وتعليقا على عقد المؤتمر أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن تنظيم هذا الحفل يتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة في الإصرار والعزيمة والعمل الجاد من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر.

وأشار الدكتور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه كلية السياحة والفنادق الفنادق  في إعداد خريجين يمتلكون مهارات علمية وتطبيقية تواكب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دعم الكلية بكافة الوسائل الممكنة، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو من خلال دعم التدريب العملي والتعاون مع المؤسسات السياحية والفندقية الرائدة.

وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة نيفين جلال عيد عميد الكلية بالطلاب الجدد، مؤكدة أن كلية السياحة والفنادق تستقبل كل عام نخبة من الشباب الواعد الذي يحمل طموحًا كبيرًا لخدمة الوطن من خلال قطاعي السياحة والفندقة، مشيرة إلى أن الكلية تسعى دائمًا إلى تطوير برامجها الأكاديمية بما يتواكب مع معايير الجودة العالمية، بهدف تخريج كوادر مهنية قادرة على الإبداع والتميز في مجالات السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات.


شهد اللقاء الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سمر مصلح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالكلية.

كما ألقى  الدكتور محمد ياسين، مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، كلمة أشاد فيها بجهود الكلية ووحدة الدعم الأكاديمي في تقديم خدمات تعليمية وإرشادية متميزة للطلاب، موضحًا أن المركز الجامعي يعمل على توحيد جهود الوحدات الأكاديمية في الكليات بهدف توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة.

من جانبه، أعرب الدكتور حاتم رضوان إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بانضمام دفعة جديدة من الطلاب إلى أسرة الكلية، مؤكدًا أن الكلية توفر بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تشمل كافة أشكال الدعم الأكاديمي والمهني، ودعا الطلاب إلى الالتزام والانضباط والتفاعل الإيجابي مع الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء الشخصية الجامعية.

كما تحدّث الدكتور محمود أحمد سلامة، مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، مرحبًا بالطلاب الجدد، موضحًا أن الوحدة تسعى لتقديم نموذج متميز في دعم الطلاب أكاديميًا ونفسيًا ومهاريًا، بالتعاون مع المراكز الجامعية المختلفة مثل مركز التطوير المهني ومركز مهارات الطلاب ووحدات تكنولوجيا المعلومات ومكاتب التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة الطالب الجامعية وإعداده لسوق العمل بكفاءة واحترافية.

وفي كلمته، استعرض الدكتور محمد عبد الجواد، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، دور المركز في تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة تساعدهم على اكتساب المهارات الشخصية والمهنية اللازمة للنجاح، مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدماته مجانًا بالتعاون مع مؤسسات وشركات كبرى لتعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال بين طلاب الجامعة.

كما تحدّث الدكتور باسم المغربي، مدير مركز مهارات الطلاب ووكيل مركز إعداد القادة، مؤكدًا على أهمية تنمية المهارات القيادية والإبداعية لطلاب الجامعة، موضحًا أن المركز يقدم برامج متطورة في التفكير الابتكاري وريادة الأعمال وإدارة الوقت والعمل الجماعي، بما يُمكّن الطلاب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تخدم المجتمع وتواكب أهداف التنمية المستدامة.

وشارك الطالب عبدالله حسن عبدالله، نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، بكلمة حثّ فيها زملاءه الجدد على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أنها تُسهم في تنمية روح الانتماء وبناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي.

واختُتم الحفل بتكريم أوائل الدفعات والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، في لفتة تعكس حرص إدارة الكلية على تشجيع التميز الأكاديمي والأنشطة الطلابية معًا، وسط أجواء مفعمة بالفخر والانتماء.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

سيد عبدالحفيظ

سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مشاجرة على أولوية المرور.. 4 أشخاص يعتدون على أخر بالضرب بدمياط

مشاجرة على أولوية المرور.. 4 أشخاص يعتدون على آخر بالضرب في دمياط

النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

النيابة الإدارية: نصر أكتوبر ملحمة تاريخية مصدر إلهام للأجيال القادمة

صورة أرشيفية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد