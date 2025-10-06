وزير الخارجية: فوز العناني بمدير اليونسكو يؤكد موقع مصر الريادي في قلب الثقافة العالمية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الفوز التاريخي للدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو كأول مصري وعربي يعكس الثقة الكبيرة في مصر والعالم العربي والإفريقي.

وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي :" الفوز يؤكد موقع مصر الريادي في قلب الثقافة العالمية وهو تتويج لمسيرة طويلة من العمل الجاد والدؤوب وحملة نظيفة وشريفة بدعم كامل من الرئيس السيسي".

وتابع بدر عبد العاطي :" أتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري الذي صنع حضارة فريدة منذ فجر التاريخ واتقدم بالتهنئة والشكر للدول العربية وجامعة الدول العربية ".

وأكمل بدر عبد العاطي :" رسالتنا اليوم تتجاوز الشكر فهي دعوة للعمل الجاد المشترك لنؤكد معا ان اليونسكو ستبقى بيتا للتنوع والحوار بين الثقافات والحضارات ومنارة للسلام وصون التراث".

ولفت بدر عبد العاطي :" فلنجعل من هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة اليونسكو وعهد جديد لبناء الامل في مستقبل مشرق للبشرية ".

