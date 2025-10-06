قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

خالد العناني.. عالم المصريات على رأس اليونسكو

ناصر السيد

أعلن سفير مصر في باريس السفير علاء يوسف، فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة بمنصب مدير عام اليونسكو.

وكتب السفير المصري في فرنسا عبر صفحته بـ"فيسبوك" : "فى يوم النصر .. الف مبروك لمصر فوزها بمنصب مدير عام اليونسكو .. الدكتور خالد العنانى يكتسح الانتخابات بعدد غير مسبوق من الأصوات".

الدكتور خالد العناني يعد واحداً من أبرز المتخصصين في علم المصريات والسياحة الثقافية في العالم، ويمتلك مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات الأكاديمية والإدارية.

بدأ العناني مشواره كمرشد سياحي قبل أن يتجه إلى المجال الأكاديمي، حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة حلوان عن دراسته حول معابد رمسيس الثاني في النوبة، ثم نال الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري مونبلييه 3 في فرنسا.

نال عضوية مرموقة في عدد من المؤسسات الدولية، من بينها الجمعية الفرنسية للمصريات كعضو فخري، والمعهد الأثري الألماني كعضو مراسل.

تولى إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالقاهرة، قبل أن يُعيَّن وزيراً للآثار عام 2016. 

وبعد دمج وزارة السياحة مع الآثار عام 2019، قاد العناني عملية الدمج بنجاح، مطلقاً استراتيجية السياحة المستدامة في مصر.

أشرف خلال فترة توليه الوزارة على إنشاء وتطوير أكثر من 20 متحفاً، أبرزها المتحف القومي للحضارة المصرية، كما قاد تنظيم فعاليات عالمية بارزة مثل موكب المومياوات الملكية وفعالية الأقصر طريق الكباش التي جذبت أنظار العالم.

حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بول فاليري مونبلييه 3 في سبتمبر 2024، كما منحته منظمة الأمم المتحدة للسياحة لقب سفير السياحة الثقافية في نوفمبر من العام نفسه.

وفي سبتمبر 2025، توّجت مسيرته بتسلمه وسام جوقة الشرف الوطني الفرنسي برتبة فارس، وهو أرفع وسام مدني في فرنسا.

ومع إطلاق حملته الانتخابية لمنصب مدير عام اليونسكو، التي امتدت لنحو 30 شهراً، زار الدكتور خالد العناني أكثر من 60 دولة، التقى خلالها مسؤولين وخبراء وممثلين ثقافيين من شتى أنحاء العالم، في إطار رؤيته لتعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني العالمي.

