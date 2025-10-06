الملك سلمان وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور المجيد.

وأعرب الملك سلمان في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي بدوام الصحة والسعادة، متمنياً لحكومة وشعب مصر الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة للرئيس المصري بهذه المناسبة الوطنية، عبّر فيها عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر دوام الاستقرار والنماء.

وتتواصل برقيات التهنئة من قادة الدول العربية إلى مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى المجيدة ليوم العبور، التي تُجسد تضحيات الجيش المصري وبطولاته في استعادة الأرض والكرامة.

وفي هذا الإطار، أكد سفير دولة الكويت لدى القاهرة، غانم صقر الغانم، أن هذه الذكرى تحمل مكانة خاصة في وجدان الشعب الكويتي، لما تمثله من معاني العزة والصمود والانتصار على العدوان رغم التحديات الكبيرة.

وأشار الغانم إلى أن انتصار أكتوبر سيبقى رمزًا لقدرة الإرادة العربية على تجاوز الصعاب وتحقيق النصر بفضل الإصرار والوحدة، مؤكدًا دعم الكويت الدائم لمصر في مسيرتها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.