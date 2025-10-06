السلطات الإندونيسية تعلن مجددا ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى مدرسة داخلية إلى 65 قتيلا

أعلنت السلطات الإندونيسية مجددا ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى مدرسة داخلية بمقاطعة "جاوة الشرقية" الذي وقع قبل أسبوع إلى 65 قتيلا.



وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا محمد سيافي - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الاثنين/ - إنه تم انتشال المزيد من الجثث وأشلاء الضحايا، لترتفع بذلك الحصيلة المؤكدة للقتلى إلى 65 شخصا؛ مضيفا أن عملية البحث ستتواصل إلى أن يتأكد رجال الإنقاذ من عدم وجود أي ضحية تحت الأنقاض.



وانهار مبنى مدرسة الخوزيني، وهي مدرسة إسلامية داخلية، في بلدة "سيدوارجو"، في 30 من سبتمبر الماضي على مئات الطلاب إذ لم تتمكن أساسات المدرسة من تحمل أعمال بناء جارية في الطوابق العليا.

