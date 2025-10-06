بطريقة خاصة.. قائد الجيش الليبي يهنئ مصر بذكرى انتصار أكتوبر

هنأ المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى انتصار أكتوبر 1973 الذي حرر فيه الجيش المصري سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدر الجيش الليبي، بيانا، قال فيه "القائد العام للقوات المُسلحة، المُشير أركان حرب "خليفة أبوالقاسم حفتر"، يُرسل برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية "عبدالفتاح السيسي"، والشعب المصري الشقيق، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة".

وأرفق الحساب الرسمي للجيش الليبي عبر “فيس بوك”، صورة للمشير خليفة حفتر، حينما كان جنديا في القوات الليبية التي شاركت في حرب أكتوبر المجيدة، وبجواره قلادة نجمة سيناء 1973 التي حصل عليها.

وتتواصل برقيات التهنئة من قادة الدول العربية إلى مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى المجيدة ليوم العبور، التي تُجسد تضحيات الجيش المصري وبطولاته في استعادة الأرض والكرامة.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور المجيد.

وأعرب الملك سلمان في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي بدوام الصحة والسعادة، متمنياً لحكومة وشعب مصر الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة للرئيس المصري بهذه المناسبة الوطنية، عبّر فيها عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر دوام الاستقرار والنماء.

وفي هذا الإطار، أكد سفير دولة الكويت لدى القاهرة، غانم صقر الغانم، أن هذه الذكرى تحمل مكانة خاصة في وجدان الشعب الكويتي، لما تمثله من معاني العزة والصمود والانتصار على العدوان رغم التحديات الكبيرة.

وأشار الغانم إلى أن انتصار أكتوبر سيبقى رمزًا لقدرة الإرادة العربية على تجاوز الصعاب وتحقيق النصر بفضل الإصرار والوحدة، مؤكدًا دعم الكويت الدائم لمصر في مسيرتها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.