أخبار العالم

المجلس الرئاسي اليمني: انتصار أكتوبر غير مسار التاريخ وعزز مكانة مصر

الرئيس السيسي ورئيس المجلس الرئاسي اليمني
ناصر السيد

بعث رئيس المجلس الرئاسي اليمني الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات ‎اكتوبر المجيدة".

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي اليمني عن اعتزازه والشعب اليمني بالملحمة التاريخية التي توجتها القوات المسلحة المصرية بانتصارات السادس من اكتوبر، التي غيرت مسار التاريخ، وعززت لمصر الشقيقة مكانتها الرائدة، وللامة العربية العزة، والرفعة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بموقف مصر التاريخي الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، في مختلف المراحل، وصولاً الى دورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما أشاد، بالعلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والشعبين الشقيقين وآفاقها الواعدة على كافة المستويات.

وتتواصل برقيات التهنئة من قادة الدول العربية إلى مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى المجيدة ليوم العبور، التي تُجسد تضحيات الجيش المصري وبطولاته في استعادة الأرض والكرامة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، هنأ المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى انتصار أكتوبر 1973 الذي حرر فيه الجيش المصري سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدر الجيش الليبي بيانا قال فيه "القائد العام للقوات المُسلحة، المُشير أركان حرب "خليفة أبوالقاسم حفتر"، يُرسل برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية "عبدالفتاح السيسي"، والشعب المصري الشقيق، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة".

وأرفق الحساب الرسمي للجيش الليبي عبر فيسبوك صورة للمشير خليفة حفتر، حينما كان جنديا في القوات الليبية التي شاركت في حرب أكتوبر المجيدة.

انتصار أكتوبر المجلس الرئاسي اليمني الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي انتصارات ‎اكتوبر المجيدة الشعب اليمني

