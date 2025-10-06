مشيرة خطاب: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو اكتساح يعبر عن قوة مصر الثقافية.. فيديو

هنأت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، الدكتور خالد العناني، بعد فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وأضافت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «ألف مبروك لمصر ومبروك للمنظمة، الدكتور خالد العناني أكفأ شخص يتولى المنصب، واليونسكو محتاجة الدكتور خالد لأنه أكفأ من يقود المنظمة في الوقت الحالي، ألف مبروك لمصر وللدكتور خالد مرة تانية».

وتابعت: «دا اكتساح يعبر عن قوة مصر الثقافية»، داعية الدول الكبرى إلى مساندة اليونسكو خاصة في الناحية المادية.

وأردفت: «مبروك للدكتور خالد العناني، شخص متواضع شامخ، لبق، ولديه العديد من اللغات».

وأشارت خطاب إلى أن الجميع يتطلع لاحتفال مبهر يوم افتتاح المتحف المصري الكبير، متمنية للدكتور خالد التوفيق، مضيفة: «ألف مبروك لمصر وللرئيس السيسي ولوزير الخارجية وللشعب المصري».