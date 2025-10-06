"تنظيم الإعلام" يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه المستحق بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، واختياره ليتولى منصبًا دوليًا رفيعًا يُضاف إلى سجل الدولة المصرية الحافل بالإنجازات في المحافل الدولية.



وقال المجلس إن هذا الإنجاز المهم جاء بدعم مباشر وتوجيهات واضحة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فقد كان للرؤية الحكيمة للرئيس السيسي دورٌ بارز في اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع، لما يتمتع به من خبرة واسعة وكفاءة عالية في مجالات الثقافة والتراث والسياحة، ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرته على قيادة منظمة اليونسكو نحو مزيد من الإنجازات التي تخدم القضايا العالمية وتُبرز الدور الحضاري لمصر.



واعرب المجلس عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم الثقافة والعلوم والحضارة على مستوى العالم، متمنياً للدكتور خالد العناني دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن يكون تمثيله لمصر في هذا المنصب خير انعكاس لقيمتها ومكانتها الحضارية والتاريخية.