قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"تنظيم الإعلام" يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

"تنظيم الإعلام" يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
"تنظيم الإعلام" يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
أ ش أ

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه المستحق بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، واختياره ليتولى منصبًا دوليًا رفيعًا يُضاف إلى سجل الدولة المصرية الحافل بالإنجازات في المحافل الدولية.


وقال المجلس إن هذا الإنجاز المهم جاء بدعم مباشر وتوجيهات واضحة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فقد كان للرؤية الحكيمة للرئيس السيسي دورٌ بارز في اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع، لما يتمتع به من خبرة واسعة وكفاءة عالية في مجالات الثقافة والتراث والسياحة، ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرته على قيادة منظمة اليونسكو نحو مزيد من الإنجازات التي تخدم القضايا العالمية وتُبرز الدور الحضاري لمصر.


واعرب المجلس عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم الثقافة والعلوم والحضارة على مستوى العالم، متمنياً للدكتور خالد العناني دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن يكون تمثيله لمصر في هذا المنصب خير انعكاس لقيمتها ومكانتها الحضارية والتاريخية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق مدير عام منظمة اليونسكو منصبًا دوليًا رفيعًا سجل الدولة المصرية الحافل بالإنجازات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

ترشيحاتنا

نقابة المعلمين تهنئ " العناني" بالفوز التاريخي مديراً لمنظمة اليونسكو

نقابة المعلمين تهنئ العناني بالفوز التاريخي مديرا لمنظمة اليونسكو

سفير سلطنة عُمان بالقاهرة يهنئ مصر بذكري انتصار أكتوبر المجيد

سفير سلطنة عمان بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى انتصار أكتوبر المجيد

سفير عمان

سفير عمان يهنئ الشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر المجيد

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد