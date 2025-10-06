قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
الخارجية: الحملة الانتخابية لترشيح العناني نموذجية ومثالية

علّق السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على اكتساح الدكتور خالد العناني لعملية التصويت بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والتي أسفرت عن فوزه بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، بعد حصوله على أغلبية الأصوات، إذ اكتسح العناني نظيره الكونغولي بحصوله على 55 صوتًا مقابل صوتين فقط للمرشح المنافس، قائلاً:  "بالتأكيد، فوز مستحق. 

الدكتور خالد العناني أصبح مديرًا عامًا لأهم الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وهو أكبر فوز في تاريخ اليونسكو، فوز كاسح في الانتخابات، كما أصبح أول مصري وعربي يتم انتخابه لتلك المنظمة العريقة".


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "الحملة الانتخابية لترشيح الدكتور العناني كانت نموذجية ومثالية، وعلى أعلى مستوى من المهنية والاحترافية، وقد أُديرت بالكامل من قبل وزارة الخارجية، تحت إشراف وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ومن خلال دبلوماسيين داخل الوزارة، أغلبهم من شباب الدبلوماسيين".


وتابع قائلًا: "الحملة بدأت منذ عامين ونصف، عندما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترشيح الدكتور خالد العناني في إبريل 2023. وقد كانت فترة طويلة، وكان هناك حرص على البداية المبكرة، وإطلاق حملة مميزة تمنح قوة دفع منذ اللحظة الأولى، وتبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي أن مصر جادة في هذا الترشح، وهناك إصرار حقيقي هذه المرة على انتخاب ممثل مصري لهذا المنصب الرفيع".


وأردف: "على مدار عامين ونصف، شهدت الحملة عملًا مكثفًا شمل إعداد البرنامج الانتخابي، والتواصل مع الدول، والترويج للمرشح، وترتيب الجولات الانتخابية للدكتور العناني بالخارج، حيث زار 65 دولة خلال تلك الفترة. وكان هو المرشح الوحيد الذي زار كل الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، ما كان له دلالة كبيرة تعكس مدى الجدية والحرص على الفوز، وقوة الحملة الانتخابية".

