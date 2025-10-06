محافظ أسوان يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للدكتور خالد العنانى لفوزه بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" بعد تصويت المجلس التنفيذى للمنظمة بمقرها فى العاصمة الفرنسية باريس، وحصوله على 55 صوتاً من أصل 57 صوتاً.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن منظمة اليونسكو تمتلك سجلاً مشرفاً وسابقة أعمال ناصعة على أرض المحافظة، تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر في حماية وصون التراث الإنساني والحضاري الفريد الذي تزخر به أسوان حيث أنه فى عام 1964 أطلقت اليونسكو حملتها التاريخية لإنقاذ آثار النوبة بالتعاون مع الحكومة المصرية، وذلك عقب تهديدها بالغرق نتيجة بناء السد العالى.

وقد شملت هذه الحملة العالمية إنقاذ 22 معبداً وموقعاً أثرياً، من أبرزها معبدا أبو سمبل وفيلة، في واحدة من أعظم عمليات الإنقاذ الأثري في التاريخ الحديث، والتي شاركت فيها أكثر من خمسين دولة حول العالم، لتصبح نموذجاً يحتذى به في التعاون الدولي لحماية التراث الإنسانى .

منظمة اليونسكو

وأوضح المحافظ بأنه فى إطار إستمرار هذا التعاون إفتتحت اليونسكو عام 1997 متحف النوبة بأسوان ليكون مركزاً ثقافياً ومعرفياً يخلد حضارة النوبة العريقة ويحافظ على موروثها الفني والإنساني للأجيال القادمة ، وليشكل إضافة معمارية وسياحية بارزة على خريطة الثقافة المصرية والعالمية.

وأضاف إسماعيل كمال بأنه واصلت أسوان تميزها في المجال الثقافي والتعليمى بإنضمامها إلى شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، لتصبح واحدة من المدن العالمية الرائدة في تطبيق مفاهيم التعليم مدى الحياة، والتنمية المستدامة، وبناء الإنسان القادر على مواجهة تحديات المستقبل بالمعرفة والإبداع .

وأشار إلى أنه يجسد هذا التعاون التاريخي بين أسوان ومنظمة اليونسكو نموذجاً فريداً للتكامل بين الجهود المحلية والدولية في حماية التراث ودعم التنمية الثقافية والتعليمية المستدامة، بما يعزز من مكانة أسوان كعاصمة عالمية للثقافة والتراث الإنسانى .