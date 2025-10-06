قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يهنئ القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

محمد عبد الفتاح

ضمن إحتفالات المحافظة بالذكرى الـ 52 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بمقر قيادة قطاع أسوان العسكرى حيث كان فى إستقباله العميد أحمد كمال قائد القطاع ، بجانب قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية .

وقد رافقه نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية .

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة بإسم شعب أسوان وجميع أجهزته على كافة المستويات للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصرى وأبناء أسوان بهذه الذكرى الغالية ، مؤكداً على أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة بطولية خالدة في وجدان الأمة المصرية لما جسدته من معاني التضحية والفداء والولاء للوطن .

إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن القوات المسلحة المصرية ستبقى دائماً الدرع الواقي والحصن المنيع لمصرنا الغالية بما تقدمه من بطولات وتضحيات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن واستقراره ، وأن روح أكتوبر لا تزال تلهم الأجيال المتعاقبة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات التنموية في مختلف المجالات .

داعياً المولى عز وجل بأن يديم الله عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وأن تظل رايتها خفاقة بين الأمم ، فما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة هو إمتداد لروح الإنتصار التى سطرها أبطال أكتوبر بدمائهم الطاهرة .

وفي ختام اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة إلى قائد القطاع العسكري تقديراً لهذه المناسبة الوطنية الغالية ، وتعبيراً عن الإعتزاز بدور القوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدراته .

فيما قدم ممثى جمعية خور قندى الزراعية بجنوب أسوان خالص شكرهم وتقديرهم إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تقديراً وعرفاناً لإهتمامه الكبير بإستكمال صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أبناء النوبة المتضررين من إنشاء السد العالى وتعلية خزان أسوان ، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات لتحقيق ذلك بالشكل المطلوب.

أسوان محافظة أسوان

