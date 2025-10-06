قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط
السعودية تفتح العمرة لكل التأشيرات.. خطوات التقديم أونلاين
محافظات

خور قندى الزراعية يشكرون الرئيس السيسى لصرف مستحقات المتضررين من تعلية خزان أسوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

قدم ممثلى جمعية خور قندى الزراعية بجنوب أسوان خالص شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تقديراً وعرفاناً لإهتمامه الكبير بإستكمال صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أبناء النوبة المتضررين من إنشاء السد العالى وتعلية خزان أسوان ، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات لتحقيق ذلك بالشكل المطلوب .

مشيدين بالجهود المتميزة التى يبذلها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى مختلف قطاعات العمل العام ، وحرصه الدائم على تلبية المطالب الجماهيرية ، والإستماع لشكاوى المواطنين بالإلتحام المباشر معهم من خلال جولاته المتواصلة فى جميع أنحاء المحافظة ، والتى تساهم فى رفع المعاناة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات لأبناء أسوان.

جاء ذلك خلال لقاء ممثلى الجمعية بمحافظ أسوان ، حيث قاموا بإهدائه درع الجمعية تقديراً وإحتراماً لمساهمته الفاعلة فى إشهارها ، وذلك بحضور النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس الشيوخ ، وخلال اللقاء إستعرض ممثلى الجمعية عدداً من المطالب.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بسرعة التدخل لحلها ، وفى مقدمتها الإسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى أبو الريش والأعقاب وغرب سهيل وغرب أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، مع إستكمال توصيل الوصلات المنزلية وخطوط الطرد وباقى المكونات الأساسية للمشروعات بهذه المناطق .

شكر وتقدير

كما كلف محافظ أسوان الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بمدرستى دابود للتعليم الابتدائى ، وزيادة معدلات التنفيذ فى مركز شباب الدكة بنصر النوبة ، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة ، وإستكمال مشروعات التطوير والتجميل لتظل أسوان فى مكانتها التى تستحقها وفقاً لتاريخها العريق .

 ومن جانبه أثنى النائب ياسين عبد الصبور على فكر محافظ أسوان ونهجه المتطور فى الإدارة .

مشيداً بمبادرته لتكليف إحدى الشركات المتخصصة بإدارة ملف النظافة ، والتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن مشروع تطوير طريق السادات وفق رؤية علمية متكاملة دون تحميل موازنة المحافظة أى أعباء مالية حيث أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية لأهالى المحافظة وزائريها .

وأكد عضو مجلس الشيوخ على حرص أعضاء البرلمان لمساندة الجهود التنفيذية ودعمها لدى الوزارات والجهات المختصة حتى يتسنى تحقيق مطالب المواطنين ، وينعكس بالإيجاب على تلبيتها على الوجه الأمثل .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

