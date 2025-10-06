غرفة شركات السياحة تهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

تتقدم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بخالص التهاني للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه التاريخي بمنصب المدير العام الثاني عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وباكتساح الأصوات ، ممثلًا لمصر والعالم العربي والقارة الإفريقية.

وأكد مجلس ادارة الغرفة أن هذا الفوز المستحق يمثل إضافة كبرى للمكانة الدولية لمصر، ورسالة تقدير من المجتمع الدولي لجهودها في مجالات حماية التراث الثقافي، وتطوير التعليم، وتعزيز الحوار بين الحضارات.

وقال الدكتور نادر الببلاوي، رئيس الغرفة: "نعتبر فوز الدكتور خالد العناني إنجازًا لكل مصري، ودليلًا على قدرة الكفاءات الوطنية على المنافسة والفوز بأرفع المناصب الدولية. كما أنه يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها مصر كدولة رائدة في السياحة والثقافة، ومصدر إلهام للعالم بما تملكه من حضارة ممتدة".

وأضاف أن الغرفة تؤكد على أن هذا الفوز التاريخي هو وسام شرف لكل العاملين في صناعة السياحة المصرية، ويمنح دفعة قوية للاستمرار في العمل من أجل الارتقاء بالقطاع السياحي والثقافي ليواكب المكانة العالمية التي تستحقها مصر. مؤكدا أن الغرفة وباسم كل شركات السياحة المصرية تتقدم بأخلص التهاني للدكتور خالد العناني والحكومة المصرية