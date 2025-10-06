تفاصيل حجز شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والمواعيد الرسمية

شقق وزارة الإسكان .. تزايدت خلال الأيام الماضية معدلات البحث عبر الإنترنت حول حجز شقق وزارة الإسكان 2025، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد الموجه لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل. ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية متكاملة التشطيب بأسعار تنافسية، تستهدف تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجاري، في إطار جهود الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وتحقيق العدالة السكنية.

حجز شقق وزارة الإسكان 2025

أوضحت الوزارة أن الحجز سيجري إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر العقارية، وهي بوابة رقمية تم تطويرها لتسهيل إجراءات الحجز وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. ويبحث المواطنون حاليًا عن رابط تحميل كراسة الشروط PDF لمعرفة تفاصيل الأسعار والمواصفات الفنية ومواقع الوحدات المتاحة في المدن الجديدة، من بينها 6 أكتوبر، العبور، الشيخ زايد، الشروق، بدر، والعلمين الجديدة، إلى جانب حدائق العاصمة والعاشر من رمضان.

موعد حجز شقق وزارة الإسكان 2025

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان ستنطلق رسميًا يوم الخميس 10 أكتوبر 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم فتح باب الحجز عبر البوابة الإلكترونية «مصر العقارية»، إذ يمكن للمواطنين التقديم على الوحدات المطلوبة بسهولة من خلال خطوات بسيطة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التوجه لأي مقر حكومي.

أسعار شقق وزارة الإسكان 2025

يندرج الطرح الجديد ضمن مشروع «ظلال» الذي يُعد من مشروعات الإسكان الفاخر التابعة لوزارة الإسكان. ويشمل المشروع 9 آلاف وحدة سكنية بمساحات تصل إلى 150 مترًا مربعًا، موزعة على عدد من المدن الجديدة بأسعار تختلف وفق الموقع. وجاءت أسعار المتر المربع على النحو الآتي:

الشيخ زايد: 34.900 جنيه للمتر.

القاهرة الجديدة: 33.250 جنيه للمتر.

6 أكتوبر: 32.600 جنيه للمتر.

الشروق: 30.950 جنيه للمتر.

العبور: 30.100 جنيه للمتر.

العلمين الجديدة: 29.000 جنيه للمتر.

حدائق العاصمة: 27.600 جنيه للمتر.

العاشر من رمضان: 26.900 جنيه للمتر.

ويُتوقع أن تحظى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد بالإقبال الأكبر نظرًا لموقعهما المتميز وتوافر الخدمات، بينما تمثل المدن الأخرى فرصة للراغبين في امتلاك وحدات بأسعار أقل ضمن مشروعات راقية متكاملة الخدمات.

رابط وخطوات حجز شقق وزارة الإسكان

يمكن للراغبين في الحجز الدخول إلى المنصة الرسمية لمصر العقارية 2025 عبر الرابط التالي:

https://realestate.gov.eg/ar

تتم عملية حجز شقق وزارة الإسكان 2025 إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر العقارية عبر الرابط الرسمي. إنشاء حساب شخصي جديد أو تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية. إدخال البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة بدقة. تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وقراءتها جيدًا. اختيار المدينة والمشروع والوحدة السكنية المناسبة. دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة. انتظار المراجعة والموافقة من الجهات المختصة. متابعة نتيجة التخصيص وفق أسبقية الحجز.

وأكدت الوزارة أن جميع مراحل الحجز تتم إلكترونيًا دون تدخل بشري لضمان الشفافية، وأن كل الطلبات سيجري فحصها بدقة وفق شروط الطرح، كما شددت على ضرورة التأكد من استيفاء البيانات وسداد المقدم في المواعيد المحددة لضمان أحقية المتقدم في الحجز.