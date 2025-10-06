رئيس العبور الجديدة يتفقد مراحل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية، وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"، وحرصًا على تحقيق أهداف الدولة في توفير سكن ميسر للمواطنين بمستوى يليق بهم.

قام المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز بجولة ميدانية موسعة داخل أحياء المدينة، يرافقه السادة النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية وممثلو الشركات المنفذة.

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتضمن إنشاء 125 عمارة تضم نحو 3000 وحدة سكنية، تُنفذ طبقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.

كما شملت الجولة متابعة الأعمال الجارية في تنفيذ المرافق والبنية التحتية (الطرق – المياه – الصرف الصحي)، وأعمال اللاندسكيب، للوقوف على نسب الإنجاز والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

وخلال الجولة، تفقد المهندس محمود مراد مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي الـ15 الذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16920 وحدة، والحي الـ 16 الذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10392 وحدة سكنية، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتشطيبات ، موجهاً الشركات العاملة بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية وجودة التنفيذ، تمهيداً لتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.

كما تابع رئيس الجهاز موقف تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والفرعية، والطريق الفاصل بين الأحياء، إضافةً إلى أعمال الإنترلوك والبلدورات وأماكن انتظار السيارات والمشايات، فضلاً عن أعمال تنسيق الموقع العام والزراعة، بما يضمن بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

وخلال لقائه بمسؤولي الإدارات والشركات المنفذة، ناقش رئيس الجهاز أبرز التحديات التنفيذية وسبل التغلب عليها، مؤكدًا أن الالتزام بالجداول الزمنية يمثل عنصرًا حاسمًا في إنجاز تلك المشروعات

ووجّه رئيس الجهاز تحذيرًا حاسمًا للشركات المتقاعسة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تأخير في إنجاز الأعمال، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الالتزام الكامل والانضباط في الأداء لضمان تسليم المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

واختتم المهندس محمود مراد جولته بالتأكيد على أن العمل بروح الفريق والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية هما المفتاح لضمان نجاح المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية