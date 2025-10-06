قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو كأول مصري وعربي في التاريخ
بعد الفوز بمنصب مدير اليونسكو.. خالد العناني: أشكر بلدي مصر على الدعم
الرئيس التونسي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر الـ 52
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس العبور الجديدة يتفقد مراحل تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي

رئيس العبور الجديدة
رئيس العبور الجديدة
آية الجارحي

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية، وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"، وحرصًا على تحقيق أهداف الدولة في توفير سكن ميسر للمواطنين بمستوى يليق بهم.

قام المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز بجولة ميدانية موسعة داخل أحياء المدينة، يرافقه السادة النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية وممثلو الشركات المنفذة.

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتضمن إنشاء 125 عمارة تضم نحو 3000 وحدة سكنية، تُنفذ طبقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.

كما شملت الجولة متابعة الأعمال الجارية في تنفيذ المرافق والبنية التحتية (الطرق – المياه – الصرف الصحي)، وأعمال اللاندسكيب، للوقوف على نسب الإنجاز والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

وخلال الجولة، تفقد المهندس محمود مراد مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي الـ15 الذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16920 وحدة، والحي الـ 16 الذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10392 وحدة سكنية، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتشطيبات ، موجهاً الشركات العاملة بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية وجودة التنفيذ، تمهيداً لتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.

كما تابع رئيس الجهاز موقف تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والفرعية، والطريق الفاصل بين الأحياء، إضافةً إلى أعمال الإنترلوك والبلدورات وأماكن انتظار السيارات والمشايات، فضلاً عن أعمال تنسيق الموقع العام والزراعة، بما يضمن بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

وخلال لقائه بمسؤولي الإدارات والشركات المنفذة، ناقش رئيس الجهاز أبرز التحديات التنفيذية وسبل التغلب عليها، مؤكدًا أن الالتزام بالجداول الزمنية يمثل عنصرًا حاسمًا في إنجاز تلك المشروعات 

 ووجّه رئيس الجهاز تحذيرًا حاسمًا للشركات المتقاعسة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تأخير في إنجاز الأعمال، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الالتزام الكامل والانضباط في الأداء لضمان تسليم المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

واختتم المهندس محمود مراد جولته بالتأكيد على أن العمل بروح الفريق والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية هما المفتاح لضمان نجاح المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات المهندس محمود مراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة.. أدعية نبوية تحفظك من كل مكروه

الأزهر في حرب أكتوبر

الأزهر في حرب أكتوبر.. علماء على الجبهة لدعم الجنود ورؤيا منامية لعبور القنال

حرب أكتوبر

7 أسباب لنصر السادس من أكتوبر.. الأزهر العالمي للفتوى يكشف عنها

بالصور

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب تستدعي الانتباه الفوري

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب

سوزوكي اليابانية تطلق سيارة المدن XBee الجديدة في الأسواق

XBee
XBee
XBee

سر نكهة الكريمة الغنية.. طريقة عمل شوربة البطاطس والمشروم

طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم

زيكر 001 المحدثة.. سيارة صينية خارقة تشحن في 7 دقائق فقط

 Zeekr 001
 Zeekr 001
 Zeekr 001

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد