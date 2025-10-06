تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان بسبب أغنية «رقم واحد يا أنصاص»

حددت محكمة جنح الدقي جلسة 6 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة طرحه أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب» دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وذلك في القضية رقم 9213 لسنة 2025.

تفاصيل القضية

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قام بـ«عرض وإذاعة مصنف فني في مكان عام دون ترخيص من وزارة الثقافة»، في مخالفة واضحة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وكانت إحدى الدعاوى القضائية قد اتهمت الفنان محمد رمضان بأن الأغنية تتضمن عبارات تحض على العنف وتخالف القيم والآداب العامة، مشيرة إلى أنها احتوت على كلمات «مسيئة وخارجة عن الأعراف المجتمعية».

وكشفت الدعوى أن الرقابة على المصنفات الفنية رصدت الأغنية ضمن متابعتها لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبيَّن أنها لم تحصل على أي ترخيص بالعرض أو النسخ أو تصوير الكليب، مما دعا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الفنان.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات نظر القضية في 6 نوفمبر المقبل.