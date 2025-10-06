أحجار ملونة.. نصاب يستولى على أموال المواطنبن بزعم بيع قطع أثرية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بوجود عدد من القطع الأثرية تُباع بأحد الأسواق بالقاهرة .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر " صاحب الحساب المُشار إليه " (مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية).

وبمواجهته قرر بقيامه بتصوير بعض الأحجار الملونة الغير أثرية والتى تستخدم كديكور ، وبث مقطع فيديو المشار إليه والزعم بكونها أثرية بغرض النصب على راغبى إقتناء القطع المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.