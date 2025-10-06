رانيا المشاط تهنئ خالد العناني بعد فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو .. فيديو

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد العناني، بعد فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تولي الدكتور خالد العناني منصب مدير عام اليونسكو يعد فخرًا لمصر وشعبها، قائلة: «مبروك لمصر ولرئيسها ولشعبها».

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: «حملة الدكتور خالد العناني تُدرّس أثناء ترشحه لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مبروك للدكتور خالد، فهو يتميز بعلم غزير، والعالم في الوقت الحالي يحتاج لمعرفة أسرار الحضارة المصرية، كما أن فوزه يتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير».

واستكملت المشاط حديثها قائلة: «أتمنى للدكتور خالد التوفيق في مهمته، فقد تزاملنا معًا، وكان على قدر من العلم والخلق والكفاءة، مبروك للرئيس السيسي والشعب المصري ووزير الخارجية، كما أن تولي الدكتور خالد العناني منصبه الجديد يجسد مكانة مصر الثقافية».

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن فوز الدكتور خالد العناني يرسخ الدور المصري في المحافل الدولية.