فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
علاء مرسي: الطريق إلى إيلات أهم أعمالي.. وتكريمي من المشير طنطاوي شرف كبير

عبد الخالق صلاح

أكد الفنان علاء مرسي، أن التاريخ الفني المصري زاخر بأعمال وطنية خالدة، مشيراً إلى أن فيلم "الطريق إلى إيلات" يظل علامة بارزة في السينما المصرية.

وأضاف علاء مرسي، في اتصال هاتفي مع الإعلامية “نهال طايل” ببرنامج “تفاصيل”، المذاع على قناة “صدى البلد 2”،: "لما نفتكر فيلم الطريق إلى إيلات؛ بنفتكر أستاذنا العظيم الراحل عزت العلايلي، والعبقري الراحل نبيل الحلفاوي، والسيناريست فايز غالي، ولما بنفتكرهم في مثل هذا اليوم؛ بننسى كل أعمالهم التانية، ونحس إنهم معملوش غير الفيلم ده بس؛ لأن العمل الوطني بيعيش للأبد".

وأوضح أن: "تاريخ الأستاذ ممدوح الليثي مليان إنجازات كبيرة، لكننا بنقف عند أعماله الوطنية اللي أنتجها، زي فيلم الطريق إلى إيلات، أو مسلسلات رأفت الهجان وجمعة الشوال؛ لأنها أعمال هتعيش طول العمر".

وتحدث الفنان علاء مرسي عن تجربته الشخصية في فيلم "الطريق إلى إيلات" قائلاً: “على مدار تاريخي الفني قدمت أعمالا كثيرة في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، لكن دوري الأهم والأقرب لقلبي هو دوري في الطريق إلى إيلات”.

وأوضح كواليس اختياره للمشاركة في هذا الفيلم، قائلا: “لما اختارتني الأستاذة إنعام محمد علي؛ كنت خايف جدًا ومرعوب، لأن الشخصية كانت فيها لحظات كوميدية وتراجيدية ووطنية في نفس الوقت، وده كان صعب جدا”.

واستطرد: "الأستاذة إنعام وعدتني وقالت لي: لو عملت الدور كويس؛ هتاخد جائزة، وفعلاً حصلت على الجائزة، وكان لي الشرف الكبير إني استلمتها من المشير طنطاوي، رحمه الله، هذا البطل العظيم من أبطال حرب أكتوبر".

وأعرب مرسي عن حزنه لتراجع عدد الاحتفالات والندوات الخاصة بذكرى نصر أكتوبر خلال السنوات الماضية، قائلاً: "كل سنة في احتفالات أكتوبر أو الاحتفالات الموازية مع موعد نصر أكتوبر؛ كان بيحصل ندوات واحتفالات، ولاحظت إنها أصبحت قليلة في الفترة الماضية، وأتمنى إنها ترجع تاني للشوارع؛ للاحتفال بهذا النصر العظيم، ونحرك في الأجيال القادمة الانتماء أكثر، ونعرفهم من هي القوات المسلحة، ونعرفهم أبطالنا، ونعرفهم بالناس اللي احنا عايشين في أمن وآمان بسببهم وعايشين في قوة بسببهم.. وهم ضحوا بدمائهم لأن هذا دورهم ومسؤليتهم وربنا يقويهم عليها؛ لأن هذا اختيار ربنا لهم.. وأنا سعيد بهذا اليوم وبقول لمصر: كل سنة وأنتي طيبة ولجميع العرب أخواتنا لأنهم كانوا مشاركين في هذا الانتصار العظيم".

