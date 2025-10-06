قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

علاء مرسي: الانتماء الوطني جزء من تكوين كل فنان مصري.. فيديو

علاء مرسي
علاء مرسي
عبد الخالق صلاح

أكد الفنان علاء مرسي أن كل فنان مصري يحمل في داخله نزعة وطنية أصيلة قبل أي شيء آخر، مشددًا على أن الإبداع الفني الحقيقي لا يمكن فصله عن حب الوطن والانتماء له، لأن الفن في جوهره رسالة وواجب تجاه الناس والأرض التي ينتمي إليها الفنان.

وقال علاء مرسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة، أن الفنان الحقيقي يستمد إبداعه من إحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه وأهله، موضحًا أن الانتماء يبدأ من الدائرة الصغيرة المتمثلة في الأسرة والأصدقاء، ثم يتسع ليشمل المجتمع بأكمله، وصولًا إلى الوطن العربي الكبير.

وأشار علاء مرسي إلى أن فكرة الفنان في بحثه الدائم عن عمل يعيش في الذاكرة لا يمكن أن تكون بعيدة عن الوطن، موضحاً أن العمل المرتبط بالبطولة الوطنية يبقى خالداً مهما مر الزمن، قائلاً: "لو عملت فيلم رومانسي هياخد وقته وهيعيش، لكن عمره ما هيعيش زي الفيلم الوطني، والدليل أننا حتى الآن، في يوم 6 أكتوبر، بنتكلم عن أعمال الأستاذ الراحل العبقري محمود ياسين، اللي كان نجم مصر الأول لفترات طويلة، ودائماً بنلتف حوالين أعماله الوطنية العظيمة المرتبطة بمصر".

