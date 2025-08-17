رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 يبحث عنه الكثير ، فمع اقتراب شهر سبتمبر، يترقب ملايين أصحاب المعاشات موعد صرف مستحقاتهم المالية، وسط متابعة واسعة لجدول الصرف وآليات الحصول عليها بسهولة.

وتحرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تنظيم عملية الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، لضمان التيسير على المستفيدين وتجنب الزحام، خاصة مع الزيادة السنوية في أعداد المستفيدين.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا من 1 سبتمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، مع تطبيق الزيادة المقررة التي أعلنت رسميًا في يوليو الماضي.

تأتي هذه الزيادة ضمن توجيهات الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.

تشرف الهيئة على صرف المعاشات لحوالي 11 مليون مواطن، من خلال منظومة متكاملة تشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، إضافة إلى منافذ إلكترونية ميسرة، لضمان سهولة الصرف وتقليل الازدحام، وتوفير بيئة آمنة وفعالة للمستفيدين.

آليات الاستعلام عن معاشات سبتمبر

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن زيادة معاشاتهم بالرقم القومي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يتيح متابعة التفاصيل المالية والزيادات المقررة قبل التوجه للصرف.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تتوفر عدة قنوات لصرف المعاشات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل مرن وسلس، وتشمل:

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية

ماكينات الصرف الآلي ATM

فروع البنوك المختلفة

منافذ البريد المصري

خطة الهيئة لتسهيل الصرف

تهدف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذه المنظومة إلى ضمان وصول المستحقات المالية لجميع أصحاب المعاشات في الوقت المحدد، مع توفير آليات مرنة لتجنب الازدحام وضمان سلامة المستفيدين، خصوصًا كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.

وفى وقت سابق قد وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير الى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من أول يوليو الماضى تعكس اهتمام الربيس بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.