قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسه متعلمة السواقة جديدة وماعرفتش أصرف.. ضحية مطاردة الواحات تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد
سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه
منى عبدالغني تنهار من البكاء على الهواء.. شاهد
صفقة وسام أبو علي.. الأهلي لم يتسلم أي تحويلات مالية من كولومبوس الأمريكي
المتحدث الحكومة: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة تعزيز للتنسيق بشأن غزة وإعادة الإعمار
لاعب الزمالك يعتذر للجهاز الفني ويعود للحسابات قبل لقاء مودرن
اعتذار فتوح يعيده لحسابات جهاز الزمالك
خبير: تحسن أداء الجنيه وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة القادمة
غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون
رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

معاشات سبتمبر
معاشات سبتمبر
عبد العزيز جمال

موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 يبحث عنه الكثير ، فمع اقتراب شهر سبتمبر، يترقب ملايين أصحاب المعاشات موعد صرف مستحقاتهم المالية، وسط متابعة واسعة لجدول الصرف وآليات الحصول عليها بسهولة.

 وتحرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تنظيم عملية الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، لضمان التيسير على المستفيدين وتجنب الزحام، خاصة مع الزيادة السنوية في أعداد المستفيدين.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا من 1 سبتمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، مع تطبيق الزيادة المقررة التي أعلنت رسميًا في يوليو الماضي.

 تأتي هذه الزيادة ضمن توجيهات الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.

هتقبض قبل رمضان.. مفاجأة من البريد للملايين من أصحاب المعاشات

تشرف الهيئة على صرف المعاشات لحوالي 11 مليون مواطن، من خلال منظومة متكاملة تشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، إضافة إلى منافذ إلكترونية ميسرة، لضمان سهولة الصرف وتقليل الازدحام، وتوفير بيئة آمنة وفعالة للمستفيدين.

آليات الاستعلام عن معاشات سبتمبر 

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن زيادة معاشاتهم بالرقم القومي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يتيح متابعة التفاصيل المالية والزيادات المقررة قبل التوجه للصرف.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تتوفر عدة قنوات لصرف المعاشات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل مرن وسلس، وتشمل:

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية

ماكينات الصرف الآلي ATM

فروع البنوك المختلفة

منافذ البريد المصري

خطة الهيئة لتسهيل الصرف

تهدف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذه المنظومة إلى ضمان وصول المستحقات المالية لجميع أصحاب المعاشات في الوقت المحدد، مع توفير آليات مرنة لتجنب الازدحام وضمان سلامة المستفيدين، خصوصًا كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.

وفى وقت سابق قد وجه اللواء جمال  عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير الى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من أول يوليو الماضى تعكس اهتمام الربيس بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار  سنويا.

معاشات معاشات شهر سبتمبر موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 قرار التأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات سبتمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

رحلة اليوم

لتلبية الطلب.. سكك حديد مصر تستعد لتسيير رحلات إضافية للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين

تقليل الاغتراب 2025

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات ..غدا

أحمد المسلماني

المسلماني يلتقي نائب وزير المالية لبحث ملف معاشات ماسبيرو

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد