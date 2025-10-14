بروتوكول تعاون بين معاهد معاونى الأمن والإتحاد المصرى لـ الكيك بوكسينج

قام قطاع التدريب متمثلاً فى "الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن" بتوقيع بروتوكول تعاون مع الإتحاد المصرى لرياضة "الكيك بوكسينج" لتعزيز التعاون فى مجال إعداد وتأهيل طلبة معاهد معاونى الأمن وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة وفقاً لمعايير الجودة تسهم فى رفع مستوى اللياقة البدنية والإنضباط وغرس روح التحدى والمثابرة لدى الطلبة بما ينعكس إيجاباً على أدائهم الأمنى .

يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية وبطولات رياضية للطلبة وتبادل الخبرات الفنية بين مدربى الإتحاد والقائمين بالعملية التدريبية ، إلى جانب إعداد برامج متخصصة تهدف إلى نشر الوعى الرياضى وتبنى الممارسات الصحية السليمة داخل المؤسسات التدريبية للوزارة .

وأكد اللواء مساعد الوزير رئيس قطاع التدريب أن توقيع البروتوكول يأتى إنطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الرياضة كأحد مقومات بناء الشخصية المتكاملة لرجل الشرطة ودورها فى تعزيز القيم الإيجابية والإنضباط الذاتى ،

وقال رئيس الإتحاد المصرى لرياضة "الكيك بوكسينج" إن الإتحاد سيعمل على تسخير خبراته الفنية لدعم برامج التدريب الشرطى.

واختتمت الفاعلية بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين فى تأكيد على التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإيماناً مشترك بأهمية الإستثمار فى العنصر البشرى كدعامة رئيسية لمنظومة أمن الوطن.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالمستوى التدريبى ورفع كفاءة العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الإهتمام المشترك.