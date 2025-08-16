العمل في إسبوع.. فرص عمل في الداخل والخارج.. وبطاقات بنكية للعمال المصريين مُستحقي المعاشات التقاعدية العراقية

نشرت وزارة العمل اليوم السبت "انفوجراف" يوضح حصاد "الوزارة" خلال الـ 7 أيام .. وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في التدريب المهني للشباب ، بمنح مجانية ، أعلن وزير العمل محمد جبران، عن ختام فعاليات الدورة التدريبية الثانية على مهنة مساح عام، لعدد 33 من خريجي قسم جغرافيا كليات آداب ، وذلك في مركز التطوير المهني و التعليم المستمر بجامعة بدر،في إطار تنفيد بروتوكول التعاون بين الوزارة و الجامعة، بهدف تأهيل الشباب للعمل كـ مساح عام،بعد تدريبهم على أحدث الأجهزة المتوفرة بكليتي الهندسة و الدراسات الإنسانية بجامعة بدر ،وبما يتوافق علميًا و مهنيًا مع احتياجات سوق العمل بالداخل و الخارج،حيث يحصل الخريجين على شهادة معتمدة من الوزارة و جامعة بدر..

وأوضح الوزير أن باب التقديم ما زال مفتوحاً أمام الشباب الراغب في الحصول على تلك الدورة التدريبية المدعمة من وزارة العمل..

وخلال الأسبوع ، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ محمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة...كما سَلًمَ وزير العمل ، 93 عقد عمل للكوادر المصرية التي اجتازت الاختبارات للعمل في البوسنة والهرسك والإمارات، والأردن ، وذلك في إطار فرص العمل التي توفرها الوزارة ، وفتح أسواق عمل جديدة في الخارج أمام العمالة المصرية،حيث قام الوزير جبران بتسليم 56 عقد عمل لدولة البوسنة والهرسك على مهن البناء والتشييد في مجالات "نجار مسلح وحداد مسلح ونقاش ومثبت وجهات وبناء "،و30 عقد عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة على مهن "حداد ونجار ولحام "،و7 عقود عمل الاردن في مجالات الزراعة والبناء ..

المعاشات التعاقدية بالعراق

سَلًمَ الوزير جبران، بمقر "الوزارة" ،البطاقات البنكية الخاصة بمستحقي المعاشات التقاعدية العراقية ، من العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش، بعد تأدية عملهم بالقطاع الخاص في دولة العراق،والذين نشرت "الوزارة" أسماؤهم الأسبوع الماضي للحضور لإستلام مستحقاتهم المالية ..وبحسب بيان رسمي يتزامن تسليم هذه المستحقات مع اجتماع اللجنة الفنية بين وزارتي العمل في مصر والعراق ، والمنعقدة في بالقاهرة خلال الفترة من 12-8-2025 وحتى 16-8-2025، وفي إطار جهود وزارة العمل المصرية في رعاية وحماية العمالة الوطنية بالخارج.. وقال البيان أنه بالتنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل العراقية ، فقد تم تدقيق المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين، تمهيداً لصرفها لمستحقي المعاش التقاعدي من "الدائرة" ، كما تم التنسيق مع شركة "كي كارد" العراقية لإتخاذ ما يلزم لإستخراج البطاقات البنكية لهم.

شركات إلحاق العمالة

هذا وقد وجه وزير العمل محمد جبران ، الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق ،وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن ضبط 10 شركات الحاق عمالة بالخارج غير مرخصة ووهمية في نطاق محافظة الشرقية، تقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى،وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل،النشاط الوهمي لهذه الشركات ..وبحسب بيان "الداخلية " بأنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات " 10 أشخاص،لأحدهم معلومات جنائية" ، وبحوزتهم "جوازات السفر – تأشيرات وطلبات التوظيف - إقرارات وعقود إتفاق عمل بالخارج وهمية - إعلانات خاصة بالشركات – أكلاشيهات خاصة بالشركات – 11 هاتف محمول و 5 أجهزة حاسب آلى ،بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صندوق الطوارئ

وخلال هذا الأسبوع أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يرأسه معالي وزير العمل محمد جبران ،المُنعقد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، أن " الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002 ، وحتى الأن ، مليارين و319 مليونًا و 800 ألف جنيه، دعمًا لـ 429 ألف و301 عاملًا يعملون فى 3991 منشأة ....وأنه أنفق من 1-7-2024، حتى 30-6-2025 ، مبلغ 94 مليونًا و800 ألف جنيه ، دعمًا لـ 10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة.. كما أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ،الذي يرأسه معالي وزير العمل محمد جبران ، المنعقد ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة ، عن أن ما أنفقه "الصندوق"، منذ أول يوليو 2024، وحتى أول يوليو 2025 ، بلغ 91 مليونًا و 845 ألف جنيه ، ليصبح إجمالي ما أنفقه "الصندوق" منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن ،مبلغ 325 مليونًا و780 ألف جنيه ، وذلك على دعم منظومة التدريب المهني....

هذا وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ خطة الوزارة بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج في كافة مواقع العمل ، وكذلك تطبيق القوانين ذات الصلة بملفات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وحماية العمالة غير المنتظمة ، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص..